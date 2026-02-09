Tensión en Milán tras protestas durante las Olimpiadas de Invierno

Multideportivo
PRENSA LATINA
Publicado el 09/02/2026 a las 13h14
ESCUCHA LA NOTICIA

Miles de manifestantes recorrieron las calles de la norteña ciudad italiana de Milán este fin de semana, en protestas enmarcadas en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno, que mantienen hoy en tensión a las fuerzas del orden.

La amplia movilización es coordinada por el denominado Comité de las Olimpiadas Insostenibles (CIO), creado desde hace poco más de un año, el cual junto a grupos ecologistas, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas, critica principalmente los altos costos del evento, junto a los daños causados al medio ambiente.

Los manifestantes ocupan desde el pasado 6 de febrero el Palasharp, una gigantesca instalación deportiva ubicada en el barrio milanés de Lampugnano, la cual se encuentra abandonada desde el año 2011, desde la cual el CIO organiza las acciones, apunta un reporte publicado este lunes en el sitio digital del diario Il Giornale.

Inicialmente se estimó destinar unos mil 500 millones de euros para financiar los preparativos de estos juegos, pero finalmente se invirtió cuatro veces esa cantidad, y algunos proyectos se consideran condenados al abandono, con costos de mantenimiento insostenibles después del evento, indican los organizadores de las protestas.

Entre sus objetivos se encuentra además denunciar la presencia en Italia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), agencia responsable de recientes acciones represivas y muertes en esa nación, destacados en Milán para proteger al vicepresidente norteamericano JD Vance, quien asiste a estas olimpiadas.

Como parte de las acciones, se destacó la gigantesca marcha que recorrió las calles de Milán durante la tarde del pasado sábado, la cual partió de la Plaza medallas de Oro en dirección a la zona de Corvetto, por una ruta diseñada por las autoridades para evitar su proximidad a la Villa Olímpica

Más de cinco mil personas participaron en esa demostración, en la que se hubo enfrentamientos con las fuerzas policiales, que utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos y cargas para repeler el avance de los manifestantes, que respondieron con botellas y piedras, con un resultado final de seis detenidos y tres agentes levemente heridos.

En paralelo con estos sucesos, en la cercana ciudad de Bolonia, al norte de Italia, las redes ferroviarias sufrieron interrupciones, con tres incidentes, incluido el hallazgo de un artefacto explosivo rudimentario, además del corte

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
¿Se puede tratar la depresión con ejercicio físico?
2
Ángel Calcina, el artesano ‘amuleto’ de los presidentes de la Alasita 2026
3
El puchero, una fusión de sabores y colores
4
Paz promulga ley para arraigar a exautoridades por 90 días más
5
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl

Lo más compartido

1
Rodrigo Paz cumple tres meses de gestión con más de $us 8 000 millones en financiamiento internacional
2
Cuba se queda sin combustible para aviones
3
El Órgano Electoral avanza hacia su consolidación institucional y blindaje
4
UMOPAR y FELCN destruyen laboratorios y fábricas de droga en Villa Tunari
5
Carnaval con responsabilidad ante el riesgo de contagio de VIH e ITS

Más en Multideportivo

06/02/2026
Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno
Más allá que la competencia oficial inició este miércoles, los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 tuvieron su ceremonia inaugural este...
Ver más
05/02/2026
Boliviano Conrrado Moscoso se confirma entre los tres mejores raquetbolistas del mundo
Después de coronarse campeón en el Annual Lewis Drug Pro que finalizó el domingo en Estados Unidos, el boliviano Conrrado Moscoso se posesionó en el segundo...
Ver más
“No puedo modificar lo que establece el Comité Ejecutivo de la Odebo, lo que sí puedo decirle (a Acción de La Prensa) es que hay que esperar con optimismo la respuesta de la Organización con respecto...
Ver más
05/02/2026
Medina: “Hay una base para ponernos a planear unos Juegos de la calidad que Odebo exige”
La Paz está cerca de ser confirmada como sede de los Juegos Bolivarianos 2029. La visita que realizó Baltazar Medina, presidente, de Giorgio Alberti, director deportivo de la ODEBO (Organización...
Ver más
04/02/2026
La Paz a un paso de ser confirmada como sede de los Bolivarianos 2029
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer, mencionó que Bolivia es el único país aspirante para ser sede de los Juegos...
Ver más
03/02/2026
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer, mencionó que Bolivia es el único país aspirante para ser sede de los Juegos...
Ver más
03/02/2026
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
En Portada
09/02/2026 Economía
Gasolina desestabilizada: Gobierno y mototaxistas cruceños firman acuerdo
Tras una larga reunión, la tarde de este lunes el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de...
vista
09/02/2026 Seguridad
Operativo ‘Tormenta II' en Villa Tunari concluye con incautación de casi una tonelada de cocaína
Se destruyeron dos grandes laboratorios de cristalización, nueve fábricas móviles, precursores químicos y una pista clandestina. Se estima una afectación al...
vista
09/02/2026 País
Sedes confirma primer deceso por chikunguña en Santa Cruz
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Julio César Koca, confirmó este lunes el primer deceso por chikunguña en lo que va del...
vista
09/02/2026 País
YPFB no adjudicó el servicio para la provisión de inspección de calidad de hidrocarburos importados
Ante algunas publicaciones carentes de veracidad, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informa que el 11 de diciembre de 2025, se publicó en la...
vista
09/02/2026 Seguridad
Viceministro descarta bases de la DEA en Bolivia y afirma que la ayuda será informativa y logística
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (...
vista
09/02/2026 País
Paz promulga ley para arraigar a exautoridades por 90 días más
El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N.º 1709, que modifica la Ley N.º 1352 y amplía a seis meses la permanencia obligatoria en el territorio nacional de...
vista
Actualidad
Tras una larga reunión, la tarde de este lunes el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales...
Ver más
09/02/2026 Economía
Gasolina desestabilizada: Gobierno y mototaxistas cruceños firman acuerdo
Se destruyeron dos grandes laboratorios de cristalización, nueve fábricas móviles, precursores químicos y una pista...
Ver más
09/02/2026 Seguridad
Operativo ‘Tormenta II' en Villa Tunari concluye con incautación de casi una tonelada de cocaína
La Cámara de Diputados incluyó, en su agenda semanal, el tratamiento de las leyes para eliminar el Impuesto a las...
Ver más
09/02/2026 País
Diputados agenda el tratamiento de las leyes para eliminar el Impuesto a las Grandes Fortunas y el ITF
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que la cooperación con la Administración para el...
Ver más
09/02/2026 Seguridad
Viceministro descarta bases de la DEA en Bolivia y afirma que la ayuda será informativa y logística
Deportes
Miles de manifestantes recorrieron las calles de la norteña ciudad italiana de Milán este fin de semana, en protestas...
Ver más
09/02/2026 Multideportivo
Tensión en Milán tras protestas durante las Olimpiadas de Invierno
La carrera deportiva de Alejandro Chumacero fue meteórica, ascendente desde 2007 cuando debutó en el Tigre ante...
Ver más
09/02/2026 Fútbol
Chumacero, pasado y presente: “Hoy aconsejo, sueño con la selección y retirarme en el Tigre”
El equipo nacional de tenis logró mantenerse en el Grupo Mundial II de la Copa Davis tras ganar en los Play-Offs a...
Ver más
09/02/2026 Tenis
Copa Davis: Bolivia derrota a Barbados y logra permanecer en Grupo Mundial II
En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de...
Ver más
08/02/2026 Fútbol
San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final
Doble Click
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl
En un partido desequilibrado, los Seattle Seahawks dominaron el Super Bowl del football americano, aplastando a los...
Ver más
09/02/2026 Espectáculos
Super Bowl, Bad Bunny triunfa y Donald Trump se ofusca
Esta semana está marcada por los festejos del Carnaval y, especialmente, por elJueves de Comadres. Hay espectáculos de...
Ver más
09/02/2026 Cultura
Cartelera: Danza, cine francés y un concierto en el Laredo