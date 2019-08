Dellien le saca un set a Medvedev antes de caer en el US Open

El boliviano, Hugo Dellien, fue eliminado hoy en su primer US Open por el ruso, Daniil Medvedev, quinto sembrado, pero no cayó sin dar batalla.

Dellien, 84 del mundo, comenzó muy tímido y entregó el primer set rápido, con parcial de 6-3, pero en el segundo estuvo más presente y se llevó el tercero aprovechando que el ganador del Masters 1000 de Cincinnati mostraba dolores en su pierna izquierda.

Medvedev dominó la mayor parte del partido, pero tan pronto el boliviano llegó a tomar la delantera el ruso perdía el control: en el set dos se llevó una advertencia por destrozar una raqueta y en el tercero lo capituló sin pelear.

"No sé cómo gané, en un momento pensé 'no me puedo mover más', no sé cómo lo hice", dijo el ruso al concluir el partido.

"Los calambres no son una lesión así que espero que estaré al cien por cien, mañana", agregó.

"Olé, olé, olé... Hugo, Hugo", gritaba desde la tribuna un pequeño grupo de seguidores, que supieron hacer ruido.

Medvedev, que en su debut también aquejó de dolores musculares, trató de sacar el cuarto set lo más rápido que pudo, buscando matar los puntos en pocas jugadas sin tener que transitar mucho la cancha.

Era tanto el apuro que recibió un llamado de atención cuando sacó antes de que el juez hiciera el anuncio del marcador. "¿Estás feliz ahora?", lo increpó antes de volver a servir.

Dellien, mientras pudo, lo hizo correr con cambios de ritmo en la bola y jugando hacia las líneas, mientras el ruso se arrastraba al banco al momento de descansar. Pero los nervios y la inexperiencia le pasaron factura al muchacho de Trinidad, Bolivia.

Marcador final: 6-3, 7-5, 5-7, 6-3 para Medvedev, que enfrentará al ganador del partido entre el español Feliciano López y el japonés Yoshihito Nisholaka.