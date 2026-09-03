Hugo Dellien accede a los cuartos de final del Challenger de Porto

Tenis
Redacción Central
Publicado el 03/09/2026 a las 17h27
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El boliviano superó las dos primeras rondas del torneo portugués y con ello se metió entre los ocho mejores de la competición.

Tras su participación en el US Open, Hugo Dellien avanza a paso firme en el Challenger de Porto, en Portugal, al acceder a los cuartos de final tras superar las dos primeras rondas del cuadro principal.

Dellien viajó del país del norte rumbo a Europa para ser parte del torneo luso en el que figura como el segundo sembrado de la competición.

El certamen, que cumple con su tercera edición y es un Challenger 75, se disputa en las canchas del Clube de Tenis do Porto.

El nacido en Trinidad debutó el martes frente al local Frederico Ferreira, a quien ganó por un doble 6-3 en la cancha central.

La ronda de octavos de final la disputó este jueves igual en la cancha central frente al belga Gilles-Arnaud Bailly y lo superó por 6-4 y 6-0.

Este viernes disputará los cuartos con el español Miguel Damas, quien previamente eliminó al búlgaro Dimitar Zuzmanov: 7-5, 3-6 y 7-6(3).

Será la primera vez que se enfrenten por el circuito profesional y está programado que jueguen a partir de las 09.00 HB en la cancha principal del club.

 

 

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