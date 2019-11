De EEUU a china “Frozen 2”, el amor que derriba muros

El nuevo lanzamiento de Disney, “Frozen 2”, congeló a sus competidores en la taquilla de cines desde EEUU hasta China, al alcanzar una recaudación de 350 millones de dólares el fin de semana en 37 mercados del mundo.

Sólo en Estados Unidos obtuvo 127 millones de dólares de ingresos por la taquilla el fin de semana y algo similar ocurrió en al otro extremo del mundo cuando la película recaudó más de 165,13 millones de yuanes (23,49 millones de dólares) , lo que representa alrededor del 66 por ciento del total diario.

A nivel internacional, la película estadounidense ganó 223,2 millones, por lo que es la mayor apertura de Walt Disney Animation Studios y el debut animado número 3 de todos los tiempos.

Es la mayor apertura desde que “El rey león”, del mismo estudio, se lanzó con 191,8 millones de dólares en julio pasado y establece un nuevo récord para una imagen animada lanzada fuera de la temporada de películas de verano.

La película continúa las aventuras de los personajes de “Frozen”, el éxito de 2013, en su viaje a un antiguo bosque para investigar los orígenes de los poderes de la reina Elsa, cuya voz presta Idina Menzel.

Las mejores de Disney

Disney ha tenido cinco éxitos de taquilla este año como “Avengers: Endgame”, “Toy Story 4” y “The Lion King”, que han generado más de mil millones a nivel mundial cada una. Para el mes de julio, Disney ya había obtenido el récord de mayor recaudación para un estudio en un año.

“La estrategia perfecta de Disney para 2019 una vez más sigue pagando grandes dividendos”, dijo a CNN Business Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscor (SCOR).

El filme de animación

“Frozen 2” estableció un récord para una película animada en noviembre, y aseguró el tercer mejor comienzo para un filme animado detrás de “Los Increíbles 2” (2018) y “Buscando a Dory” (2016), según Variety. En segundo lugar se ubicó este fin de semana el líder del anterior, “Ford v. Ferrari”, con un estimado de 16 millones de dólares. La película de Fox se basa en la historia real de un equipo de Ford que construyó un automóvil para desafiar el dominio de Ferrari en la clásica carrera francesa 24 Horas de Le Mans.

El nuevo lanzamiento de Sony “A Beautiful Day in the Neighborhood”, un drama sobre el periodista de televisión Fred Rogers (interpretado por Tom Hanks), debutó en tercer lugar con una recaudación estimada de 13,5 millones de dólares.

En tanto el thriller “21 Bridges” terminó cuarta, con 9,2 millones de dólares. En la nueva película, Chadwick Boseman personifica a un detective de la policía de Nueva York que cierra los 21 puentes de Manhattan para buscar a dos sospechosos de matar a policías.

Completan el top 10: “Midway” ($us 4,7 millones) “Jugando con fuego” ($us 4,6 millones) “El buen mentiroso” ($us 3,4 millones) “Los ángeles de Charlie” ($us 3,2 millones) “Last Christmas” ($us 3,0 millones) “Guasón” ($us 2,8 millones).

Cuando “Frozen” fue lanzada en 2013, rápidamente se convirtió en una de las mejores franquicias de Disney. Inspiró juguetes, atracciones en parques temáticos e incluso un espectáculos.

