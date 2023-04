El Festival de Cannes anuncia 19 filmes en competencia

El Festival de Cannes anunció hoy las películas que presentará como Selección Oficial en su edición 76, señalada del 16 al 27 de mayo próximo, entre estas 19 en competencia por la prestigiosa Palma de Oro. En una rueda de prensa, la presidenta del evento, Iris Knobloch, y el delegado general, Thierry Frémaux, divulgaron también las listas de cintas fuera de concurso, las de las secciones Una cierta mirada, Sesiones de medianoche, Cannes première y Sesiones especiales y la que abrirá el Festival, la francesa Jean du Barry.

Según los organizadores, en competencia estarán Club Zero (dirigida por Jessica Hausner), The Zone of Interest (Jonathan Glazer), Fallen Leaves (Aki Kaurismaki), Les Filles d'Olfa (Kaouther Ben Hania), Asteroid city (Wes Anderson), Anatomie d'une chute (Justine Triet), Monster (Kore-Eda Hirokazu), Il sol dell'avvenire (Nanni Moretti) y Jeunesse (Wang Bing).

Completan la relación L'été dernier (Catherine Breillat), Kuru Otlar ustune (Nuri Bilge Ceylan), La Chimera (Alice Rochrwacher), La passion de Dodin Bouffant (Tran Anh Hun), Rapito (Marco Bellocchio), May december (Todd Haynes), The old oak (Ken Loach), Perfect days (Wim Wenders), Firebrand (Karim Ainouz) y Banel e Adama (Ramata-Toulaye Sy).

El año pasado la Palma de Oro la ganó Triangle of Sadness, del realizador sueco Ruben Östlund, quien ya la había conquistado en 2017 por The Square.

La película que abrirá el 76 Festival de Cannes en la paradisíaca ciudad de la Costa Azul será Jean du Barry, una cinta biográfica dirigida por Maïwenn y protagonizada por Johnny Depp, Maïwenn, Pierre Richard y Noémie Lvovsky.

En Una cierta mirada se presentarán 17 filmes, entre ellos el chileno Los Colonos, de Felipe Gálvez, y el argentino Los Delincuentes, de Rodrigo Moreno.