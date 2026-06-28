Álvaro Olmos, director de “La hija cóndor”, en Podcast Los Tiempos

Toda gran película esconde una pregunta. La hija Cóndor, del director cochabambino Álvaro Olmos, esconde varias: ¿qué significa morir?, ¿qué significa regresar?, ¿hasta dónde puede llegar una persona para conquistar sus sueños sin romper definitivamente con aquello que la hizo ser quien es? Álvaro responde a esas preguntas construyendo una obra donde nada es únicamente lo que parece.

Detrás de cada imagen, de cada sombra, de cada nacimiento y de cada silencio aparece una poderosa red de símbolos que remite a una de las ideas más profundas del mundo andino: la vida no avanza, retorna, siempre.