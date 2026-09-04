Tras las huellas de un dinosaurio, el filme que refleja la historia de Henry Saavedra

“Tras las huellas de un dinosaurio es un documental boliviano dirigido por Viviana Saavedra que relata la vida y el legado del paleontólogo y espeleólogo Henry Saavedra Coca, padre de la directora.

El filme se estrena hoy en las salas de cine de Cochabamba y Viviana Saavedra relata cuál es la sensación que la invade momentos previos alç la premier de la cinta en la Llajta

¿Cuál es su expectativa?

Mi expectativa es que ‘Tras las huellas de un dinosaurio’, siga encontrando espectadores y que la película pueda generar un diálogo sobre la ciencia, la paleontología, la memoria y el enorme patrimonio que tenemos en nuestros territorios.

También espero que el documental permita acercar al público a una faceta más humana de mi padre y que, a través de su historia, podamos valorar el trabajo de quienes dedican su vida a investigar, descubrir y preservar nuestro patrimonio

¿En qué países se proyectó la película?

La primera exhibición de ‘Tras las huellas de un dinosaurio’ fue en Toro Toro, Potosi , el mismo pueblo donde se filmó la película, algo que para nosotros tuvo un significado muy especial porque fue como devolver la historia al lugar donde nació.

Posteriormente, la película llegó a Argentina, con una proyección en Malargüe. En Bolivia tuvo su estreno en La Paz, donde permaneció siete semanas en cartelera, y actualmente se proyecta en Santa Cruz. y desde este viernes estamos llegando a Cochabamba.

Este recorrido nos emociona mucho porque demuestra que la película puede conectar con públicos y territorios diferentes, manteniendo siempre ese vínculo con la historia y el patrimonio que aborda.

¿El filme refleja íntegramente la labor que tuvo su padre como paleontólogo?

No sería posible reflejar íntegramente una trayectoria tan amplia en una sola película. ‘Tras las huellas’ recoge los aspectos que consideramos esenciales para comprender sus descubrimientos como paleontólogo, sus investigaciones, su pasión por descubrir y su aporte al conocimiento de nuestro patrimonio. de el y de muchos otros cientificos.

Pero la película no pretende ser solamente un registro de su trayectoria profesional. También busca mostrar al ser humano detrás del científico, sus motivaciones, sus búsquedas y la huella que dejó en las personas que compartieron su camino.especialemnte la reconciliacion entre un padre y su hija en este contexto.

Por eso, más que contar absolutamente todo lo que hizo, quisimos construir un retrato que permitiera al espectador comprender por qué su trabajo fue tan importante y qué significa hoy seguir esas huellas.

¿Cuánto duró el rodaje del documental?

El rodaje duró10 años desde la idea a la realizacion y su exhibicion. Fue un proceso muy especial porque implicó recorrer los lugares vinculados con la historia, recuperar testimonios y reconstruir diferentes momentos

Además, el documental fue creciendo durante el propio proceso de investigación. Cada testimonio, cada paisaje y cada descubrimiento aportó una nueva pieza a la historia que queríamos contar.