El mundo del arte y la publicidad está de luto por la partida de Diego Massi

Se apagó la vida de Diego Ernesto Massi Napoli, gran actor, escritor, productor, gestor cultural y estratega publicista. El teatro y el mundo de la publicidad está de luto.

"Gracias Diego, por toda tu entrega hacia la cultura y el arte", anunció la Alcaldía paceña la noche de este domingo, 23 de febrero.

Massi fue actor, director de teatro, escritor, productor, amante de la música, coleccionista acérrimo de obras de arte, gran gestor de la cultura, creador del Centro Cultural El Bestiario y de La Aspiazu Listening Café by Bestiario. También se recuerda su papel en campañas de publicidad para empresas privadas, como en campañas electorales.

Sus restos serán velados en el Salón de Honor Tío Ubico del Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, el lunes 24 de febrero a partir de las 9:00.

Su amigo Juan Carlos Carrasco publicó el siguiente homenaje: ¿Tristeza? ¿Dolor? ¿Ganas infinitas de llorar? ¿Será suficiente? ¿Lo lograremos sin ti hermano? Nadie nunca entendería porque necesitabas saber para quien era el trago que preparabas. "Es que al franchute ese no le gusta mucho el gengibre, pero si es para el flavio le aumento naranja fresca porque esta resfriado". Extraño tu amor infinito. Tengo nuestra ultima mensajeada y ya la escuche 500 veces hoy. Anoche no me abriste, leo cada rato 2:07: hermanoy estoy abajo, abriiiiii. Nunca lo leiste. No importa, cada día nos vemos aunque sea una ratito. Que cojud0 soy".

El Sindicato de trabajadores técnicos del cine y audiovisual bolivianos expresó su profundo pesar. "Diego Massi, un destacado profesional de nuestro gremio cuya labor y pasión, dejó una huella imborrable. Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento, compartiendo su dolor y acompañándolos en su pérdida. Su legado y compromiso con el arte audiovisual permanecerán en nuestra memoria".

El docente y estratega publicitario Martín Diaz escribió lo siguiente: "Hermano metele con todo, aquí estamos para lo que necesites". Siempre recordaré agradecido esas palabras cuando me fui a despedir. Llegamos a tomarnos unas cervezas, riéndonos y recordando que alguna vez estuvimos en aceras opuestas, en la famosa "guerra de los celulares", cuando nacía esa generación formidable de publicistas y creativos con la que se cerró un siglo y arrancó uno nuevo. Tantos recuerdos, tanta vida".

El comunicador y docente universitario Oswaldo Candia recuerda la faceta humana y profesional de Diego.

"Siento mucho la partida de Diego Massi, un artista que desbordaba talento y creatividad en todos sus emprendimientos, y una persona excepcional por su calidad humana, su espíritu libre y su generosidad, Tuve el privilegio de contarme entre sus amigos y aunque el destino nos lo arrebató tempranamente, su recuerdo vivirá siempre en esta gran ciudad a la que tanto le dio. Te mando un abrazo de despedida querido amigo".