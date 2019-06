Vuelve Freddie Mercury con una versión inédita de “Time”

Una nueva versión de la canción “Time” de Freddie Mercury fue recientemente publicada con el título “Time Waits For No One”. En este nuevo tema, el que fuera líder de Queen interpreta acompañado únicamente de un piano. Se trata de una versión más sencilla y pura de la versión que grabó con Dave Clark para el álbum “Time”.

Llevaba cuatro décadas enterrada en los archivos, pero por fin salió a la luz. Se trata de la primera versión de “Time” de Freddie Mercury, grabada en 1986 para el álbum conceptual de su musical con el mismo nombre.

Este inédito tema sale bajo el título “Time Waits For No One”, después de dos años de trabajo del compositor y productor Dave Clark, un amigo de toda la vida del vocalista de Queen.

Clark estuvo 10 años buscando esta pieza realizada en los estudios Abbey Road de Londres hasta que, finalmente, logró dar con ella y trabajarla antes de publicarla.

Entre las curiosidades que revela Clark es que, tras grabar el tema, “agregamos 48 pistas de voces, que nunca se habían hecho antes en ese estudio”. Y al parecer la versión final acabó con 96 pistas en total.

“Una década después, pensé que me encantaría escuchar el original y volví, pero no pude encontrarlo porque tenía 96 pistas”, añade.

“Unos años más tarde conseguí que mi ingeniero lo revisara todo, no pudimos encontrarlo. Pero a fines de 2017 lo intentamos de nuevo y lo encontramos. Fue maravilloso”, explica Clark.

En este álbum “Time” de Clark, en el que participan varios cantantes, Mercury cantó en este tema y en otro llamado “In My Defense”.

La canción muestra a un Freddie en plenitud, sin efectos, y acompañado únicamente por un piano. “Es sólo Freddie y el piano, y realmente muestra lo increíble que es como intérprete (…) Fue mágico y me puso la piel de gallina”, cuenta sobre la interpretación.

Junto a la canción, también se lanzó un video que fue grabado en el Dominion Theatre de Londres, en el que se aprecia a Mercury interpretando la canción.

Mercury rechazó protagónico

“Time” fue un ambicioso musical de la era espacial, protagonizado por Cliff Richard en el papel de una estrella de rock que debe defender a la Tierra cuando el planeta va a juicio ante un tribunal galáctico.

Con una proyección holográfica del actor Laurence Olivier, la obra fue ridiculizada por los críticos, pero se mantuvo durante dos años en escena.

Mercury rechazó un papel protagónico en la producción y dio sus razones: “Por un lado, querido, no me levanto sino hasta las 3 de la tarde, así que no puedo hacer matiné”.

“Por otra parte, cuando hago un espectáculo, sacudo mi trasero por tres horas y luego caigo muerto. Así que sería imposible hacer ocho actuaciones por semana”, añadió.

Su grabación del tema principal fue un éxito menor en 1986.

En el día de su muerte

Clark y Mercury habían sido amigos desde 1976, cuando se encontraron detrás del escenario en el concierto de Queen en el Hyde Park de Londres, y permanecieron unidos hasta la muerte de Mercury, en 1991.

En la última noche que vivió el cantante, Clark había hecho la vigilia junto a la cama junto a la exnovia del músico, Mary Austin, quien también era su amiga cercana.

Clark estaba solo con Mercury en el dormitorio cuando falleció de forma súbita.

“Time Waits For No One” es lo “más nuevo” de Freddie Mercury desde el lanzamiento de la exitosa película biográfica “Bohemian Rhapsody”.

El álbum recopilatorio de 2014, “Queen Forever”, también contó con una serie de voces inéditas de Mercury, incluido un dueto con Michael Jackson.