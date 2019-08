Los “looks” y ganadores del MTV Video Music Awards

Cantantes, intérpretes y modelos se dieron cita en Nueva Jersey en los premios MTV Video Music Awards (VMA), uno de los eventos más esperados del año. Los famosos lucieron sus mejores “looks” para una gala en la que Rosalía se coronó como estrella internacional de la música y en la que Taylor Swif regresó por la puerta grande.

Las dos cantantes fueron, precisamente, dos de las grandes protagonistas de la alfombra roja del evento con sus estilismos elegidos.

Los ganadores

Taylor Swift fue la gran ganadora de la noche con tres premios: Video del Año con “You Need to Calm Down”, Mejores Efectos Especiales y Video For Good, mientras que Rosalía se convirtió en la primera artista de España que consigue ganar un MTV Music Award con el premio al Mejor Video Latino y el premio a la mejor Coreografía, ambos galardones por la canción “Con altura” grabó junto a J Balvin y El Guincho.

Cardi B ganó el premio al Mejor Video de Hip Hop. La estrella de súbito ascenso Lil Nas X ganó el premio a la Mejor Canción gracias a su viral “Old Town Road”, mientras que Shawn Mendes y Camila Cabello ganaron la Mejor Colaboración por “Señorita”.

Una ausente, Ariana Grande ganó dos premios, incluido Artista del Año. La emergente Billie Eilish, que no pudo asistir porque estaba de gira en Rusia, ganó el trofeo a Mejor Artista Nuevo.

El Mejor Video Pop: “Sucker”, fue para Jonas Brothers. El grupo BTS (con Halsey) ganó el Mejor Video k-pop con “Boy With Luv”.

ESTILISMOS EN LA ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS MTV 2019

Gigi y Bella Hadid



Gigi optó por un conjunto de Tom Ford, destacaba por su pantalón de tejido satinado y un corsé apretado que combinó con collares dorados y su melena larga ondulada.

Bella arriesgó un poco más con un conjunto formado por “cropped top” y falda fruncida de Charlotte Knowles que lució con unos tirantes y con una favorecedora coleta alta.

Rosalía



Deslumbró con un vestido largo negro satinado con volantes y lágrimas de cristal, un diseño de Burberry. El look se completó con unos guantes de terciopelo y con una coleta alta y maxipendientes.

Whitney Port



La actriz lució un minivestido de lentejuelas negras con el cual presumió sus piernas.

Taylor Swift



Impactó con un blazer multicolor de Atelier Versace que llevó como si fuera un vestido que destacaba por sus hombreras marcadas. Hacía juego con un body rosa fucsia y unas botas mosqueteras negras de Louboutin.

Shopie Turner



La exactriz de Juego de Tronos lució un vestido ceñido blanco y negro, que juega con el color-block para crear un efecto corsé. Ella acentuó aún más ese diseño con un cinturón negro ancho.

Bregje Heinen



La modelo de Victoria’s Secret apostó por un vestido de Raisa Vanessa. Esta pieza de corte “wrap” con hombreras marcadas llevó con unas sencillas sandalias de tiras plateadas y una coleta alta.

Zara Larsson



Luce un vestido asimétrico con cola y escote bardot del diseñador Giambattista Valli.

Camila Cabello



La intérprete de “Havana” llegó con un vestido color blanco y acaparó la atención de los “paparazzis”.

Adriana Lima



La modelo brasileña cautivó en la alfombra roja con este vestido ajustado de Sally LaPointe, un diseño semitransparente en verde botella que llevó con un body a conjunto y un favorecedor peinado efecto mojado.