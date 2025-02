Premios Grammy 2025. ¿Podrá Beyoncé lograr el ansiado título a Álbum del año?

La 67.ª edición de los Premios Grammy se celebrará hoy (21:00 hora de Bolivia) en Los Ángeles, California. La gala rendirá homenaje a la música más destacada del último año y contará con la presencia de los artistas más influyentes de la industria.



Una de las grandes protagonistas de esta edición es Beyoncé, quien ha conseguido 11 nominaciones, alcanzando el récord histórico de nominaciones junto a su esposo, el rapero Jay-Z. La artista compite en las categorías principales, incluyendo Álbum del año por “Cowboy Carter” y Cancón del año por “Texas Hold ‘Em”.



Este año podría hacerse historia en varias de las categorías. Pero todos sabemos que la gran historia de la noche es: ¿Ganará Beyoncé finalmente álbum del año después de cuatro derrotas anteriores en la categoría? A pesar de haber ganado más Grammys que nadie en la historia (32), Bey aún no ha obtenido el premio principal en la noche más grande de la música. Su esposo Jay-Z abordó el incómodo tema durante la transmisión del Grammy el pasado febrero cuando dijo: “No quiero avergonzar a esta dama, pero tiene más Grammys que todos y nunca ganó álbum del año. Así que incluso por sus propias métricas, eso no funciona”. No lo dijo directamente, pero el mensaje fue claro: “¿Qué tiene que hacer para ganar álbum del año?” ¿Cómo pueden los votantes del Grammy resistirse a esa presión no tan sutil?



Otros artistas con múltiples nominaciones incluyen a Kendrick Lamar, Charli XCX, Post Malone y Billie Eilish, cada uno con siete menciones. Aunque Taylor Swift, nominada a Álbum del Año, ha tenido un año histórico con su Eras Tour, podría ser sorprendida por talentos emergentes como Sabrina Carpenter y Chappell Roan, quienes también compiten en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Todo apunta a que los premios de este año contarán con una fuerte presencia femenina en las categorías principales.



Como es costumbre, la gala de los Grammy contará con presentaciones en vivo de artistas destacados. Entre los confirmados para actuar en el evento están Billie Eilish, Charli XCX, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Doechii, Raye, Benson Boone y Teddy Swims. Además, una de las actuaciones más esperadas es la de Shakira, quien está nominada a Mejor Álbum Pop Latino por “Las mujeres ya no lloran”. Aunque no ha revelado qué canción interpretará, se especula que podría cantar “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, su tema dedicado a su expareja Gerard Piqué.



Aunque, a lo largo de la historia de estos premios, la Academia ha aumentado el número de categorías en cada edición, este 2025 se mantienen las 94 que ya formaron parte de los Premios Grammy 2024. Eso sí, desde la organización han modificado algunas reglas en distintas categorías como Música de conjunto, Mejor álbum dance/electrónica, Mejor grabación pop dance o Mejor interpretación de R&B tradicional, entre otras.