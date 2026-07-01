Muere Victor Willis, coautor de YMCA, de Village People

Victor Willis, vocalista principal de la formación original de Village People y coautor de éxitos como 'YMCA' o 'In the Navy', falleció a los 74 años tras una "corta pero agresiva enfermedad".

El cantante Victor Willis, que hubiera cumplido hoy 75 años, era el policía del grupo, que se creó en 1977 y en el que cada uno de sus miembros adoptó un personaje diferente -los otros eran un vaquero, un militar, un motero, un obrero y un indio-.

La noticia fue anunciada este miércoles (1.07.2026) por el grupo en su página oficial de Facebook, en la que expresan su "profunda tristeza" por el fallecimiento el lunes 30 de junio de Willis.

"Tengo cuatro canciones..., te convertiré en una estrella

Willis fue el primero en entrar a Village People, un proyecto del productor Jacques Morali, que le convención con una frase: "Tengo cuatro canciones. Ahora mismo no puedo pagarte mucho, pero si aceptas, te convertiré en una estrella", según recoge la página web del grupo.

Nacido en Texas en 1951, hijo de un predicador, Willis comenzó a cantar en el coro de la iglesia de su padre y se formó en Nueva York, donde participó en obras de teatro y musicales.

Precisamente fue descubierto en un musical 'The Wiz' por el arreglista Horace Ott, que fue quien sugirió su nombre a Morali.

El policía, el obrero, el vaquero, el motero, el "indio"...

Esas cuatro primeras canciones -'San Francisco (You've Got Me)', 'In Hollywood (Everyone's a Star)', 'Fire Island' y 'Village People'- fueron grabadas por Willis junto a coristas profesionales y se publicaron en el álbum 'Village People' en 1977.

Fue un enorme éxito y la razón de que se creara un grupo que acompañara a Willis. Mark Mussler (obrero), David Forrest (vaquero), Lee Mouton (motero) y Peter Whitehead (sin un personaje definido) fueron los elegidos a toda prisa para aquella primera formación.