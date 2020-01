Netflix lanza inédito cortometraje de David Lynch el día de su cumpleaños

La plataforma de streaming estrenó ayer, sin previo aviso, el cortometraje "What Did Jack Do?", dirigido y protagonizado por el cineasta estadounidense David Lynch.

El nuevo trabajo del cineasta tiene una duración de 17 minutos, en los que se observa al director mismo interrogando a un mono acerca de un asesinato. El propio Lynch interpreta al detective, quien hace una serie de preguntas bizarras al humanizado personaje.

Fiel a su estilo, Lynch utiliza una fotografía en blanco y negro que le brinda un toque surreal al cortometraje y culmina como suele suceder en la obra del director, con unos momentos finales desconcertantes. La voz del mono se puede ver firmada en los títulos por Jack Cruz aunque es incierto quién se encuentra realmente detrás.

Por el momento se desconoce si este corto es una colaboración puntual del director con Netflix o si es parte de algún tipo de acuerdo para producir nuevos contenidos.