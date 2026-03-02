¿Sin planes para este domingo? 4 ideas creativas para un “Girls’ Night”

Aveces, el mejor plan no está en la cartelera del cine ni en la mesa de un restaurante ruidoso, sino entre las paredes de tu propia sala. Tras una semana agitada, no hay terapia más efectiva que una tarde de risas, confesiones y creatividad compartida con esas personas que conocen todos tus secretos. Te presentamos cuatro propuestas de “Hazlo tú misma” para transformar un día cualquiera en una experiencia temática diseñada por y para ustedes.

1”Sip & paint” Arte con un toque de vino

No necesitan ser expertas en lienzos para disfrutar de esta actividad que es tendencia.

- La dinámica: Compren lienzos pequeños (o incluso piedras planas), pinceles y pinturas acrílicas básicas. Elijan una foto de un paisaje o un tutorial sencillo en YouTube.

- El toque especial: Acompañen la sesión con su vino favorito y una tabla de quesos. Al final, cada una tendrá un recuerdo físico de esta actividad.

- Ideal para: Soltar la mano, reírse de los errores y relajarse.

2 Estación de “skincare” y spa casero

Transformen el baño o la sala en un santuario de bienestar.

- La dinámica: Cada una puede aportar un producto (mascarillas faciales, parches para ojos, exfoliantes). Pueden preparar juntas una mascarilla natural de café y miel o avena.







- El toque especial: Pongan una lista de reproducción tipo “Chill” o sonidos de la naturaleza, enciendan velas aromáticas y preparen agua con rodajas de pepino y menta.

- Ideal para: Desconectar del estrés laboral y consentirse mutuamente.

3 ”Vision Board” colectivo: proyectando sueños

Un plan con propósito que las dejará motivadas para el resto del mes y del año 2026.

- La dinámica: Reúnan revistas viejas, tijeras, pegamento y una cartulina grande (o corcho). Cada una debe buscar imágenes y frases que representen sus metas del año: viajes, salud, amor o proyectos.

- El toque especial: Mientras recortan, compartan sus metas en voz alta. Es un ejercicio de apoyo increíble para saber en qué sueños pueden ayudarse unas a otras.

- Ideal para: Reflexionar sobre el futuro en un ambiente de confianza.

4 Maratón de coctelería de autor (o mocktails)

Conviértanse en mixólogas por una noche probando recetas nuevas.

- La dinámica: Elijan tres recetas clásicas (como Mojito, Gin Tonic o Piña Colada) y compren los insumos. También pueden hacer versiones sin alcohol (mocktails) con frutas de temporada.

- El toque especial: Hagan un pequeño concurso a la “mejor decoración de vaso” usando frutas, flores comestibles o escarchados de colores. ¡Las fotos para Instagram están aseguradas!

- Ideal para: Experimentar sabores nuevos y pasar un momento muy dinámico.