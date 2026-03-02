¿Dengue o chikungunya? cómo prevenir y blindar tu casa ante el avance del vector

Publicado el 02/03/2026 a las 10h23
Tras el inicio de la temporada de lluvias, el departamento de Cochabamba se encuentra en una fase crítica de vigilancia epidemiológica. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó un incremento significativo en los casos de chikungunya, marcando un contraste inusual con el comportamiento del dengue, que hasta la fecha registra una incidencia mínima en la región.

El jefe de epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó a Los Tiempos que ya se contabilizaron 190 casos confirmados por laboratorio de chikungunya. Sin embargo, advirtió que esta cifra es solo un “muestreo” de la realidad, ya que la cantidad de personas afectadas es considerablemente mayor.

El mapa del brote

El brote, que inició a finales de noviembre de la pasada gestión, tuvo su epicentro en el trópico de Cochabamba, siendo Puerto Villarroel el municipio más afectado con 88 casos confirmados, señaló. No obstante, la preocupación actual se centra en el eje metropolitano donde se tiene la mayor carga poblacional del departamento.

“La migración constante y la dinámica poblacional han trasladado el virus desde el trópico hacia la ciudad. Estamos viendo una ‘ola’ que primero toma las regiones cercanas a áreas epidémicas como Santa Cruz y luego sae instala donde hay población susceptible”, explicó Castillo.

Actualmente, municipios como Capinota y zonas del Cono Sur (Omereque y Pojo) reportan una alta infestación del mosquito Aedes aegypti.

¿Cómo diferenciar Chikungunya de Dengue?

Una de las mayores dudas de la población es cómo distinguir estas dos enfermedades transmitidas por el mismo vector. Aunque ambas comparten el cuadro febril, Castillo subrayó las diferencias clínicas clave:

- Chikungunya: Se caracteriza por un dolor articular incapacitante. Los pacientes reportan pérdida de fuerza en las manos (dificultad para levantar un vaso) y dolores que, en una escala del 1 al 10, son calificados como “11”. A diferencia del dengue, el chikungunya tiene una baja letalidad pero una alta morbilidad crónica, pudiendo dejar secuelas inflamatorias por meses.

- Dengue: Históricamente más letal. Aunque Cochabamba registró más de 8,000 casos en 2024, el panorama en 2025 es distinto: solo se ha reportado un caso confirmado y es importado. “No tenemos casos autóctonos de dengue por ahora, lo cual es un alivio, pues una coinfección de ambos virus sería catastrófica”, señaló el epidemiólogo.

La amenaza del “nuevo genotipo”

El Sedes sigue de cerca la circulación de un nuevo genotipo del virus, resultado de mutaciones naturales, señaló. Si bien todavía está en estudio, se sabe que estas variaciones pueden incrementar la virulencia o la capacidad de daño del microorganismo. Pese a esto, las autoridades enfatizan que las medidas de prevención no cambian.

En este contexto, el sistema de salud activó los COEs (Comités de Operaciones de Emergencia) municipales para realizar “barridos” de información y limpieza. Sin embargo, Castillo enfatizó en que la fumigación no es la solución definitiva.

“La fumigación solo afecta al mosquito adulto. Más del 50 por ciento de la vida del insecto transcurre en el agua. Si no eliminamos los criaderos en las casas, los mosquitos seguirán eclosionando cada día”, advirtió.

 

Lo que debe saber sobre la Chikungunya

- Casos actuales: 190 confirmados por laboratorio en Cochabamba (muestreo preliminar).

- Síntomas principales: Fiebre alta (39°-40°C), dolor intenso en articulaciones pequeñas, cansancio extremo y náuseasa.

- Municipios críticos: Puerto Villarroel (88 casos), eje metropolitano y municipios del cono sur.

- Riesgo diferencial: Tendencia a convertirse en una dolencia articular crónica e incapacitante.

- Horarios de riesgo: El mosquito pica principalmente antes del mediodía y antes del atardecer.

- Prevención en casa: Uso de mallas milimétricas, eliminación de recipientes con agua y uso de repelentes.

- Prohibición: No consumir aspirina ni derivados sin prescripción médica por riesgo de complicaciones. Ante cualqueir síntoma, el Sedes recomienda a la población acudir al centro de salud próximo a su domicilio para la valoraión y toma de muestra correspondiente.

