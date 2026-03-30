Receta de berlinesas sin manteca, rápida y fácil

Un aroma dulzón invade la cocina y, en segundos, despierta recuerdos de meriendas compartidas. Las berlinesas, con su capa suave espolvoreada de azúcar, evocan tardes de invierno, risas y el clásico mate cebado al costado.



En Argentina, estas facturas, tambien conocidas como bolas de fraile, se disfrutan tanto en panaderías como hechas en casa, especialmente para la merienda o los domingos en familia. Su origen europeo se mimetizó aquí en una versión local, que hoy también tiene variantes más livianas y rápidas, perfectas para quienes buscan un antojo sin manteca y sin complicaciones.

Receta de berlinesas sin manteca



Las berlinesas sin manteca son bollos esponjosos, fritos y luego rebozados en azúcar, rellenos tradicionalmente con dulce de leche. En esta versión, el uso de aceite en vez de manteca logra una masa suave y aireada, ideal para quienes quieren una preparación más liviana y sencilla, pero igual de sabrosa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos



Preparación: 20 minutos



Leudado: 15 minutos (puede variar)



Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 gr de harina 0000



10 gr de levadura seca (o 25 gr de levadura fresca)



100 gr de azúcar



2 huevos



200 ml de leche tibia



60 ml de aceite neutro (girasol o maíz)



1 cucharadita de esencia de vainilla



1 pizca de sal



Aceite para freír (cantidad necesaria)



Azúcar extra para rebozar



Dulce de leche repostero c/n (para rellenar)

Cómo hacer berlinesas sin manteca, paso a paso



Activar la levadura: Disolver la levadura con 1 cucharadita de azúcar y un poco de leche tibia. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.



Formar la masa: En un bol, mezclar la harina, el azúcar, la pizca de sal y agregar los huevos, el aceite, la esencia de vainilla y la levadura activada. Incorporar el resto de la leche de a poco, mezclando hasta obtener una masa blanda pero manejable.



Amasar: Trabajar la masa sobre la mesada durante 5 a 7 minutos, hasta que quede lisa y elástica. Si está muy pegajosa, agregar apenas un poco más de harina.



Leudar: Tapar y dejar leudar en un lugar cálido durante 15 a 20 minutos, hasta que duplique su volumen.



Formar las berlinesas: Desgasificar la masa, estirar de 2 cm de grosor y cortar discos de 5 cm de diámetro. Dejar reposar 10 minutos más.



Freír: Calentar el aceite a 170–180 °C (clave: el aceite no debe humear, así las berlinesas se cocinan parejo y no absorben aceite en exceso). Freír en tandas, dándolas vuelta para dorar ambos lados.



Escurrir y rebozar: Retirar sobre papel absorbente y, aún tibias, pasar por azúcar común.



Rellenar: Una vez frías, abrir con un cuchillo o una manga pastelera y rellenar con dulce de leche repostero (usar dulce repostero evita que se escape).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?



Rinde aproximadamente 18 a 20 berlinesas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal



Grasas: 5 gr



Carbohidratos: 37 gr



Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?



En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar (sin rellenar) hasta 1 mes. Para consumir, recalentar unos segundos en microondas.