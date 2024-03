Amor: Domando a los 4 jinetes del apocalipsis

El amor, esa compleja construcción hipotética que despierta cientos de conexiones, posibilidades e interpretaciones en nuestras mentes, es tema de estudio constante en el ámbito científico y psicológico. Contrario a lo que se ha romantizado en la cultura popular, el amor no reside en el corazón, sino en el cerebro, activando una compleja red de procesos químicos y neurológicos que nos hacen experimentar esta emocionante sensación.

Sin embargo, amar y mantener una relación exitosa son dos cosas distintas, y es aquí donde entra en juego el método Gottman y sus “4 jinetes del apocalipsis en una relación de pareja”.

La psicoterapeuta Karla Sánchez, especialista en modelos actuales de terapia de pareja, destaca la importancia de comprender que el amor no es sólo una cuestión de química cerebral, sino también de habilidades y dinámicas relacionales. Muchas parejas no logran mantener una relación duradera, no por incompatibilidades insalvables, sino por la falta de perspectiva y comprensión sobre lo que realmente nutre una relación a lo largo del tiempo.

El método Gottman, desarrollado por el psicólogo estadounidense John Gottman, ofrece un enfoque concreto para desarmar el conflicto verbal en las parejas y fortalecer la intimidad, el respeto y el afecto. Este método se basa en identificar y contrarrestar los 4 jinetes del apocalipsis, unos patrones de comunicación destructivos que —según Gottman— predicen el fracaso de una relación.

Todas las relaciones experimentan conflictos en algún momento. De hecho, el conflicto en sí mismo no es el problema, sino cómo se maneja. Aquí radica la importancia de la gestión adecuada de las disputas: en lugar de buscar resolver cada problema de forma absoluta, se trata de aprender a comunicarse de manera constructiva, entendiendo que el conflicto puede ser una oportunidad para el crecimiento y la comprensión mutua, indica Sánchez.

Sin embargo, cuando los 4 jinetes del apocalipsis aparecen con frecuencia en las discusiones de pareja, pueden convertirse en una verdadera amenaza para la relación. Éstos son: la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y el distanciamiento emocional.

TRANSFORMAR CRÍTICAS EN QUEJAS

En el complejo mundo de las relaciones de pareja, la comunicación desempeña un papel fundamental. Sin embargo, a menudo nos encontramos atrapados en patrones de comunicación negativos que pueden socavar la conexión emocional y la armonía en la relación. Uno de los mayores obstáculos en este sentido es la crítica.

Cuando nos referimos a la crítica en el contexto de una relación, no hablamos simplemente de expresar descontento o desacuerdo sobre un comportamiento específico de nuestra pareja. Nos referimos a la tendencia a atacar el carácter de la persona, en lugar de abordar el problema de manera constructiva. Este tipo de crítica generalizada y personalizada no aporta nada positivo a la relación y, en cambio, puede causar daño emocional y resentimiento.

Es por eso que es crucial aprender a transformar las críticas en quejas. ¿Qué significa esto? En lugar de culpar a nuestra pareja y atacar su persona, expresamos nuestras preocupaciones y necesidades de una manera más amable y respetuosa.

Las quejas se formulan en primera persona y se centran en el comportamiento específico que nos está causando molestia o incomodidad. Expresamos cómo nos sentimos y qué necesitamos de manera clara y directa, sin recurrir a la culpabilización o la descalificación del otro.

Por ejemplo, en lugar de decir: “Siempre tienes que ser tú el que planifique todo, ¿por qué no pones nada de tu parte?”, podríamos expresarlo de la siguiente manera: “Me siento agotado mentalmente al tener que planificar todas nuestras citas. ¿Podrías encargarte tú la próxima vez, por favor?”.

Al transformar una crítica en una queja, estamos promoviendo una comunicación más saludable y constructiva en la relación. Estamos reconociendo nuestras propias necesidades y expresándolas de manera abierta y honesta, mientras que también damos a nuestra pareja la oportunidad de responder de manera comprensiva y empática.

COMBATIR EL DESPRECIO

El desprecio es reconocido por los expertos como uno de los mayores predictores de divorcio. Se manifiesta de diversas formas, desde burlas y sarcasmos hasta menosprecios y gestos condescendientes, y es un claro indicador de una comunicación deteriorada y una falta de respeto en la pareja.

Para evitar que el desprecio se apodere de nuestra relación, es fundamental cultivar la admiración y apreciación hacia nuestra pareja. Esto puede lograrse a través de lo que los expertos llaman “pequeñas cosas a menudo”, expresando regularmente gratitud, afecto y respeto por nuestra pareja. Esto no sólo refuerza los lazos emocionales y promueve una perspectiva positiva en la relación, sino que también actúa como un amortiguador contra los sentimientos negativos que pueden surgir.

Dar las gracias, mostrar interés genuino en la vida y los intereses de nuestra pareja, y expresar abiertamente lo que nos gusta de ella son algunas formas simples pero poderosas de cultivar la admiración y fortalecer la conexión emocional en la relación. Estas acciones pueden parecer pequeñas, pero su impacto en la calidad de la relación es significativo.

Además, es importante tener en cuenta la “proporción mágica” de las relaciones, que sugiere que, por cada interacción negativa durante un conflicto, una pareja estable y feliz tiene cinco o más interacciones positivas. Siguiendo esta proporción, podemos recordar durante los momentos difíciles que nuestra pareja no actúa con malicia, sino que hay una base sólida de afecto y aprecio en nuestra relación.

ACTITUD DEFENSIVA

Reconocer nuestros propios errores y asumir la responsabilidad de nuestras acciones es fundamental para construir relaciones saludables y satisfactorias. La actitud defensiva, que a menudo surge como una reacción natural ante las críticas o conflictos en la pareja, puede obstaculizar la resolución de problemas y dificultar la comunicación abierta y honesta. Sin embargo, aprender a dejar de lado la defensividad y adoptar una postura más receptiva y colaborativa puede transformar por completo la dinámica de la relación.

Una técnica útil en este proceso es la técnica del “banco de niebla”. Esta estrategia implica aceptar al menos una parte de la responsabilidad en cualquier conflicto, incluso si no estamos completamente de acuerdo con la perspectiva de nuestra pareja. Al hacerlo, mostramos nuestra disposición a negociar y colaborar para resolver el problema, en lugar de adoptar una postura defensiva que sólo agrava la situación.

Por ejemplo, en lugar de reaccionar defensivamente ante una crítica sobre llegar tarde a los compromisos, uno puede reconocer la preocupación del otro y expresar su disposición a trabajar juntos para encontrar una solución. En lugar de decir: “No es mi culpa que lleguemos tarde, siempre te preparas en el último momento”, es mejor una respuesta más constructiva: “Entiendo que te moleste llegar tarde, y estoy de acuerdo en que podemos ser más organizados en nuestra preparación. Intentaré ser más flexible en mi horario y me comprometo a prepararme con más anticipación. ¿Podrías también intentar prepararte con más tiempo la próxima vez?”.

Al adoptar esta perspectiva, dejamos de ver el problema como algo que nos divide y reconocemos que somos un equipo enfrentando un desafío juntos. Esto fomenta la colaboración, la empatía y el entendimiento mutuo, sentando las bases para una comunicación más saludable y una relación más sólida.

LA EVASIÓN

Se trata de un comportamiento que puede tener un impacto devastador en las relaciones de pareja. Esta estrategia, también conocida como la ley del hielo, se manifiesta cuando uno de los miembros de la pareja se retira de la discusión y deja de interactuar con su compañero. Es una forma de agresión pasiva que implica cerrarse emocionalmente y desconectar de la pareja, lo que puede generar sentimientos de rechazo y abandono en el otro.

La ciencia respalda la importancia de tranquilizarse fisiológicamente antes de abordar un conflicto, ya que el estrés puede desencadenar respuestas emocionales irracionales. Es por eso que aprender a manejar nuestras emociones y comunicarnos de manera efectiva es esencial para mantener una relación saludable y satisfactoria.

Una forma de abordar la evasión de manera más constructiva es pedir un tiempo muerto durante la discusión en lugar de simplemente retirarse. Por ejemplo, en lugar de decir: “Estoy harto de repetir siempre lo mismo, no puedo explicártelo más veces porque no quieres escucharme”, y abandonar la conversación, podemos optar por una aproximación más consciente y respetuosa: “Cariño, siento interrumpirte, pero estoy abrumado y necesito tomarme un descanso. ¿Te importaría darme 20 minutos para calmarme y luego retomamos la conversación?”. Esta forma de comunicarse permite a ambas partes tomar un respiro y abordar el conflicto con una mente más clara y tranquila.

Es importante tener en cuenta que este “descanso” debe durar al menos 20 minutos para permitir que nuestro cuerpo se calme fisiológicamente. Durante este tiempo, es crucial evitar la rumiación y los pensamientos obsesivos, y dedicar ese tiempo a actividades relajantes y distractoras, como dar un paseo, leer o escuchar música.

En resumen, superar la evasión en las relaciones de pareja requiere aprender a manejar nuestras emociones de manera saludable y comunicarnos de manera efectiva, incluso en momentos de conflicto. Al hacerlo, podemos fortalecer nuestra conexión emocional y construir una relación basada en la comprensión, el respeto y el apoyo mutuo.

EXPERIENCIA

John Gottman es un psicólogo estadounidense mundialmente conocido por su trabajo sobre la estabilidad de las relaciones y la predicción del divorcio. Junto a su esposa, Julie Schwartz Gottman, también psicóloga, fundaron The Gottman Institute y Love Lab, y escribieron La receta del amor: Siete días para más intimidad, conexión y alegría y 10 principios para hacer terapia de pareja efectiva.

Juntos, estudiaron durante años a más de 40 mil matrimonios obteniendo conclusiones y resultados asombrosos acerca de cómo hacer para que una pareja funcione a lo largo de la vida.