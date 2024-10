Abrazar la edad con vitalidad

En una era dominada por el “anti-age” y las búsquedas eternas de la juventud, el mensaje que recibimos a diario de las redes sociales y nuestra cultura popular es claro: ¡envejecer es desagradable! Las señales del tiempo —canas, arrugas, cambios en el cuerpo— son vistas como algo a evitar o esconder a toda costa. ¿Te das cuenta que nos están negando el disfrutar un proceso natural que absolutamente todos vamos a experimentar? Y no estoy hablando de quienes tienen “60 para arriba”, ¡hay quienes a los 30 ya se sienten viejos!

Primero, es importante reconocer que envejecer es un privilegio. Aun así, sigue siendo un tema poco agradable que casi siempre está rodeado de tabúes, quejas y dolores. Por suerte hemos avanzado mucho en nuestra comprensión de cómo envejecemos. Sabemos que factores como la genética juegan un papel importante, pero también sabemos más que nunca que los hábitos, elecciones de vida y el autocuidado son aún más determinantes.

Y aquí está el punto clave: ¡no es la edad lo que nos limita, sino las decisiones que hemos tomado a lo largo del tiempo! Por eso hoy quiero darte cinco consejos para disfrutar cada etapa de tu vida:





1 Ponte fuerte: tus músculos, no tu delgadez, son tu seguro de vida

El movimiento es uno de los pilares fundamentales para un envejecimiento saludable, ¡son tu seguro de vida! Mantener el cuerpo en actividad no solo mejora nuestra condición física manteniendo el tejido muscular sano, reduciendo el riesgo de caídas y evitando problemas de movilidad, sino que también tiene un impacto profundo en la salud hormonal y la salud mental. Estudios han demostrado que el ejercicio regular reduce el riesgo de enfermedades, como la diabetes, la demencia y la depresión, además, mejora la memoria y la agudeza mental. Lo más importante es prestar atención no al peso o delgadez del cuerpo, sino al rendimiento físico.

PRO TIP: ¿Puedes bajar al piso y levantarte sin usar las manos? ¿Puedes subir las gradas sin perder el aliento? Recuerda que no perdemos destreza física porque envejecemos, sino que envejecemos porque perdemos destreza física, así que desafíate un poquito cada día.

2La importancia de las conexiones sociales



No solo contribuyen al bienestar emocional, sino que también tienen un impacto directo en nuestra salud física. Estudios demuestran que las personas con redes sociales fuertes tienden a vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida que aquellas que están más aisladas. Además, el hacernos mayores nos ofrece una oportunidad única para nutrir las relaciones que realmente nos llenan y dejar ir aquellas que ya no nos aportan. Cultivar relaciones significativas a lo largo del tiempo no solo nos hace más felices, sino que nos mantiene jóvenes de espíritu. Al final del día, son esas conexiones humanas las que nos brindan sentido y propósito, dándonos la motivación para seguir creciendo y disfrutando, sin importar la edad.

PRO TIP: Conecta con un amigo todos los días, no esperes que te llamen. ¡Hazlo tú! No sólo te hace bien a ti, sino que le podrías estar cambiando el día a él o ella.





3 Prioriza el descanso



Dormir bien es esencial para un envejecimiento saludable, ya que durante el sueño el cuerpo se regenera y se fortalece. Un buen descanso mantiene fuerte el sistema inmunológico, mejora la memoria y previene el deterioro cognitivo. Además, regula hormonas clave que promueven la renovación celular. La falta de sueño acelera los signos del envejecimiento y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes y la demencia. Priorizar el sueño es fundamental para mantener el cuerpo y la mente jóvenes.

PRO TIP: Crea una rutina o espacio que te ayude a disfrutar el momento de ir a la cama o descansar, una buena infusión, un espacio tranquilo o sábanas ricas son elementos irresistibles.

4 Redefine la belleza en la madurez



La belleza en la madurez va más allá de lo físico y esto es algo que me encanta. Radica en la aceptación, la confianza y la experiencia que ganamos con los años que son aspectos que se ven de adentro hacia afuera. Redefinir la belleza significa abrazar nuestro cuerpo tal como es, con sus transformaciones, y entender que la verdadera belleza viene de la salud, la energía y la actitud positiva. La madurez es una etapa para destacar lo auténtico, lo vivido, y lo que realmente nos hace únicos.

PRO TIP: No te compares físicamente con tu yo de hace 5 o 10 años, y cultiva tu sentido de gratitud y cuenta los logros y experiencias que has tenido.

5 Y finalmente, El poder de la actitud mental



Mantener una actitud mental positiva no solo puede reducir los efectos negativos de “ponerse viejos”, sino que también puede retrasarlos. Investigaciones han demostrado que las personas que ven el envejecimiento como una oportunidad para crecer y aprender tienden a vivir más tiempo, con mejor salud física y mental. Al adoptar una mentalidad de autoaceptación, resiliencia y curiosidad, podemos transformar el envejecimiento en una etapa de reinvención y empoderamiento, donde cada día es una nueva oportunidad para disfrutar y evolucionar. Piensa en lo diferentes que son una persona de 40 que se siente “acabada” y una de 80 que siente que tiene mucho por vivir.



Un estudio reciente de la doctora Levy en la Universidad de Yale sugieren que las personas que mantienen una actitud positiva en la vida viven, en promedio, 7,5 años más que quienes ven la edad como una carga. ¡Eso es mucho tiempo extra para disfrutar!

PRO TIP: Piensa en una cosa cotidiana que te emociona y hace sonreír: salir a dar una vuelta al parque, esa cita con tu amiga, un nuevo café para probar, el amanecer.