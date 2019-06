Tras hallazgo de alacrán en desayuno, alertan sabotaje

La circulación de fotografías y videos en redes sociales mediante los cuales se denunció el hallazgo de un alacrán vivo en la ración sólida del desayuno escolar en el municipio de Vinto, obligó a la empresa Ovoplus a pronunciarse.

“Negamos rotundamente la situación. Esto es un sabotaje por haber ganado un amparo en Quillacollo, debido a que con la acción hemos perjudicado muchos intereses”, indicó el gerente comercial de Ovoplus, Carlos Román.

El producto observado es un queque y se habría distribuido el pasado jueves. Sin embargo, lo que llama la atención es que la presunta irregularidad recién se reportó el viernes a la Alcaldía.

“Nuestros productos son procesados a 180 grados de temperatura, es imposible que un insecto sobreviva en esas condiciones”, remarcó.

Román dijo además que es ilógico que el alacrán haya permanecido dos días con vida sin oxígeno y que quien lo encontró comiera una parte del queque sin sufrir daño alguno.

“En las imágenes se ve claramente que la bolsa fue abierta y sellada aparentemente utilizando una vela”, sostuvo.

El gerente comercial adelantó que iniciarán acciones legales contra los responsables.

Por otro lado, la directora de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Maiza Gonzales, informó que solicitó un informe a la empresa y que entrevistaron al director de la unidad educativa en la que habría ocurrido el hecho.

“Nos dijo que no notó nada extraño en la distribución de los productos del desayuno escolar. Nosotros tenemos una profesional que controla minuciosamente lo que se distribuye”, aclaró.

ACUSACIÓN SERÁ FORMALIZADA

La asambleísta departamental Lizeth Beramendi (Único) adelantó que en próximas horas los padres de familia del municipio de Vinto formalizarán la denuncia sobre el hallazgo de un alacrán en un queque repartido por la empresa Ovoplus.

“Me he comunicado con el responsable de hacer el control social al desayuno escolar y me indicó que la empresa ha sido contratada recientemente y que esta falla no es la primera. Habría otra denuncia de que encontraron pedacitos de fierros en otros panqueques”, acotó.

El director de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Maiza Gonzales, advirtió que esa denuncia tampoco tiene fundamentos.