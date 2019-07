Comerciantes de mascotas invaden el hipódromo

Alrededor de un centenar de comerciantes de mascotas instalaron ayer sus puestos de venta en inmediaciones del hipódromo, que se encuentra a escasos metros de la avenida Blanco Galindo y el distribuidor vehicular Beijing.

“Pertenecemos a la feria de mascotas que está al lado del mercado modelo del Norte. Hemos decidido venir a este sector porque en tres años las autoridades no escucharon nuestros pedidos”, expresó Trifonia Romero, dirigenta del sector.

Mencionó que solicitaron en reiteradas oportunidades a la Alcaldía de Cochabamba ser reubicados porque en la zona que se encontraban asentados no hay venta.

“En este lugar no vamos a molestar nadie. En este lugar no hay vecinos y no hay mucho tráfico”, agregó.

Romero reconoció que ocuparon del espacio de forma ilegal porque no cuentan con permiso de la Intendencia Municipal.

“Ésta es la primera vez que estamos ocupando este espacio”, puntualizó. La instalación de puestos de venta en vías públicas está prohibido por las ordenanzas municipales 4242/2011 y la 3561/06.

En un recorrido por la zona, este medio verificó que los comerciantes acomodaron sus puestos e en la acera del ex Club Hípico Nacional.

El intendente Antonio Ferrufino calificó de “arbitraria” la acción de los vendedores y dijo que solicitó a la Dirección de Movilidad Urbana resguardar la zona el pasado jueves, porque los asentamientos están en vías públicas.

“He rechazado su solicitud de autorización de feria de mascotas. Es difícil que ellos puedan realizar su actividad económica en ese lugar porque es una de las (avenidas más) transitadas”, remarcó.

Aclaró que la feria de mascotas en la zona norte continúa funcionando como de costumbre y que algunos dirigentes, por pugnas internas, están haciendo desdobles irregulares.

REBASAN A GUARDIAS MUNICIPALES

El director de Movilidad Urbana de la Alcaldía, Ever Rojas, informó ayer que desplazaron a cinco guardias municipales al sector de hipódromo para evitar el asentamiento de comerciantes de mascotas, pero no pudieron contener a más de un centenar de personas.

“Hemos mandado personal para resguardar la zona. Sin embargo, al parecer, los vendedores madrugaron porque a las ocho de la mañana ya estaban todos los puestos armados”, agregó. El funcionario advirtió que el siguiente domingo desalojaran a los comerciantes si persisten en el lugar.