Gobierno detecta daño económico y 4 delitos más en la Villa Olímpica

El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda detectó un posible daño económico y otros cuatro delitos más en la construcción de los 14 bloques de departamentos de la Villa Suramericana en la zona de La Tamborada, al sur de la ciudad de Cochabamba.

Además, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, lamentó que los 672 departamentos que hay en los 14 bloques no pueden ser vendidos, porque no se cuenta con el derecho propietario para adjudicar a las familias interesadas en estas viviendas sociales.

La Villa Suramericana se construyó para albergar a los más de 4 mil deportistas que llegaron para participar en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. La inversión fue de 233 millones de bolivianos.

“No hay los derechos propietarios, la Alcaldía (de Cochabamba) no emite los planos individuales, porque no está permitido. Regularizar eso costará 5 millones de bolivianos. Se ha invertido 33 millones de dólares en construir estos 14 edificios, que, como podrán ver, están vacíos, no se los puede adjudicar y realmente es un daño (económico) muy grande”, dijo.

Los otros cuatro presuntos delitos por los cuales se pretende denunciar a tres exdirectores de la Agencia Estatal de Vivienda (AEV) son:

1) Malversación, sancionado por el artículo 144 del Código Penal, por permitir el uso ilegal de recursos destinados exclusivamente a la construcción de viviendas sociales.

2) Conducta antieconómica (art. 244 del Código Penal), por ocasionar un daño económico considerable a los intereses de la Agencia y su propósito social.

3) Resoluciones contrarias a la constitución y las Leyes (art. 153 del código Penal), por emitir resoluciones que infringieron la normativa legal vigente.

4) Incumplimiento de deberes (art. 154 del Código Penal), por comprometer recursos nacionales que no competían a sus funciones. Además, incumplimiento de las normas estructurales del municipio, porque en la zona sólo se podía construir viviendas de tres pisos y se levantó edificios de 12 pisos.

Los presuntos responsables son Víctor M., exdirector general de la AEV; Noemí B. C., exdirectora de la AEV Cochabamba, y Marcelo F. D., exdirector de la AEV Cochabamba.

El viceministro de Urbanismo y Vivienda, César Cladera, informó que se inició una investigación para identificar a más responsables, al margen de los tres exdirectores anteriormente mencionados para que sean presentados ante la justicia ordinaria.

“Las responsabilidades van a caer tentativamente en estas tres personas, pero sabemos que ellos no podían haber actuado de oficio, sino recibieron órdenes directas”, dijo Cladera.

La directora regional de la AEV, Vanesa Torres, señaló que las personas interesadas en adquirir uno de los 672 departamentos pueden pedir información en las oficinas de la agencia, en la avenida Blanco Galindo, kilómetro 8,5.

21_metro_3_martin_bnumbela.jpg La inspección que se hizo ayer a la Villa. Martín Numbela

MANTENIMIENTO

Gobierno gasta Bs 50 mil al mes

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó que el Gobierno gasta alrededor de 50 mil bolivianos para el mantenimiento de la Villa Suramericana en la zona de La Tamborada.

Este monto anualmente significa un gasto de más de medio millón de bolivianos, que también son considerados como parte del daño económico en esta construcción.

“Solamente en pagar a los guardias y todo el mantenimiento hemos erogado casi 600 mil bolivianos”, explicó Arias.

Además, la responsable jurídica de la Agencia Estatal de Vivienda, Ximena Ortiz, señaló que, con el monto invertido para construir la Villa Suramericana (233 millones de bolivianos), se podía haber edificado al menos tres hospitales de cuarto nivel.