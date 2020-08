Ante falta de ayuda, vuelven a construir en sitio de aluvión

A seis meses del aluvión, las familias damnificadas apuran la reconstrucción de sus viviendas y agilizan el emplazamiento de muros de contención para reducir el impacto de otras riadas en las laderas del río Taquiña en Tiquipaya.



El presidente de la OTB Juventud Chilimarca, Jorge Cadima, exhortó ayer a los vecinos a tomar previsiones, porque existe una gran cantidad de agregados sueltos en la parte alta que podría ocasionar un nuevo deslave en la próxima época de lluvia.



“Hemos firmado 20 compromisos con la Gobernación, Alcaldía y empresas desde 2018 para que se drague en la profundidad necesaria el río, pero no se cumple. Frente a esta dejadez, los vecinos estamos trabajando más de 12 horas todos los días, porque no queremos más llanto ni revivir el desastre”, mencionó.



Cadima indicó que, en una inspección con autoridades nacionales y expertos, se identificó que en la parte alta hay varias fisuras en los cerros por lo que urge acelerar la construcción de disipadores y el dragado para reducir el impacto de una mazamorra.



El presidente el distrito 6, Joab Mendoza, pidió a la gente que vive por la zona mantenerse en alerta porque el riesgo es latente y cuestionó la falta de un plan de reubicación.



Los damnificados se declararon en estado de emergencia y afirmaron que no pueden abandonar el lugar porque no tienen dónde ir, ya que el aluvión y la pandemia afectaron sus ingresos.



El director de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía, Roberto Campero, dijo que se desplazaron 11 máquinas pesadas para limpiar la zona y añadió que se prevé concluir con las obras hidráulicas en noviembre.