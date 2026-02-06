Jueves de Compadres Una fiesta tradicional que refuerza lazos de amistad

Los compadres celebraron ayer su día sin derramar ni una lágrima. Su valentía resaltó esta festividad, una de las más representativas del Carnaval boliviano, que cada año se realiza en los mercados.

El Jueves de Compadres es una jornada marcada por la música, la gastronomía y el intercambio de canastas como símbolo de amistad.

En Cochabamba la celebración se concentró principalmente en los mercados, donde los compadres fueron agasajados con comida, música y baile, en torno a la misa en honor al Señor de la Sentencia o Tata Compadres, una de las expresiones religiosas más arraigadas de esta tradición en el departamento.

En los valles altos y bajo, los compadres recorrieron viviendas y comunidades llevando productos propios de la región como choclo, papa, puchero y frutas de temporada, manteniendo viva una costumbre que se transmite de generación en generación.

Origen

Aunque el Jueves de Compadres se celebra en gran parte del país su origen se remonta al departamento de Tarija, donde la festividad se vivió con especial intensidad ayer al ritmo del erque y la rueda chapaca, con masivas concentraciones en la plaza Luis de Fuentes y entradas tradicionales que congregan a miles de compadres.

Desde el barrio San Roque ayer más de 5 mil compadres descendieron rumbo a la plaza en la segunda entrada de Compadres, convirtiendo a la ciudad en el epicentro del Carnaval Chapaco 2026.

Con el paso del tiempo, esta celebración se extendió a departamentos como, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí, adaptándose a las particularidades culturales de cada región, pero conservando el sentido central de sellar la amistad y la confraternidad

El presidente Rodrigo Paz participó de las celebraciones en Tarija y destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones anunciando que el Carnaval boliviano está siendo evaluado por empresas extranjeras para impulsar nuevos proyectos que fortalezcan el turismo y la cultura del país.