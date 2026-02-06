Jueves de Compadres Una fiesta tradicional que refuerza lazos de amistad

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 06/02/2026 a las 8h26
ESCUCHA LA NOTICIA

Los compadres celebraron ayer su día sin derramar ni una lágrima. Su valentía resaltó esta festividad, una de las más representativas del Carnaval boliviano, que cada año  se realiza en los mercados. 

El Jueves de Compadres es una jornada marcada por la música, la gastronomía y el intercambio de canastas como símbolo de amistad.

En Cochabamba la celebración se concentró principalmente en los mercados, donde los compadres fueron agasajados con comida, música y baile, en torno a la misa en honor al Señor de la Sentencia o Tata Compadres, una de las expresiones religiosas más arraigadas de esta tradición en el departamento.

En los valles altos y bajo, los compadres recorrieron viviendas y comunidades llevando productos propios de la región como choclo, papa, puchero y frutas de temporada, manteniendo viva una costumbre que se transmite de generación en generación.

Origen 

Aunque el Jueves de Compadres se celebra en gran parte del país su origen se remonta al departamento de Tarija, donde la festividad se vivió con especial intensidad ayer al ritmo del erque y la rueda chapaca, con masivas concentraciones en la plaza Luis de Fuentes y entradas tradicionales que congregan a miles de compadres.

Desde el barrio San Roque ayer más de 5 mil compadres descendieron rumbo a la plaza  en la segunda entrada de Compadres, convirtiendo a la ciudad en el epicentro del Carnaval Chapaco 2026.

Con el paso del tiempo, esta celebración se extendió a departamentos como, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí, adaptándose a las particularidades culturales de cada región, pero conservando el sentido central de sellar la amistad y la confraternidad

El presidente Rodrigo Paz participó de las celebraciones en Tarija y destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones anunciando que el Carnaval boliviano está siendo evaluado por empresas extranjeras para impulsar nuevos proyectos que fortalezcan el turismo y la cultura del país.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
YPFB no descarta “mano negra” de algunos operadores en plantas y advierte con duras sanciones
2
Venezuela, en camino de tener una ley de amnistía para los presos políticos del chavismo
3
Jueves de Compadres Una fiesta tradicional que refuerza lazos de amistad
4
Tras crimen en Cochabamba, suman 6 feminicidios en 2026
5
El TED Cochabamba confirma la habilitación de Manfred Reyes Villa

Lo más compartido

1
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
2
El presidente de la FBF reitera la construcción del CAR del Fútbol
3
El fin del tratado para reducir armas estratégicas amenaza con una nueva carrera nuclear
4
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
5
Marcelo Martins a la Verde, las puertas se le abrieron al “Matador”

Más en Cochabamba

06/02/2026
Cochabamba registró un sismo moderado con epicentro en la provincia Carrasco
El Observatorio San Calixto reportó que hoy en la madrugada se registró un sismo moderado con epicentro en el provincia Carrasco.
Ver más
05/02/2026
Definen reubicar a 376 familias damnificadas por los deslizamientos
La Alcaldía de Cochabamba avanza en la entrega de terrenos municipales a familias afectadas por deslizamientos. Un total de 376 hogares de distintas zonas del...
Ver más
El alcalde Manfred Reyes Villa publicó hoy en sus redes sociales que está habilitado para participar como candidato a la reelección de la Alcaldía de Cochabamba en las elecciones subnacionales debido...
Ver más
04/02/2026
Manfred Reyes Villa: ¡Estamos habilitados!
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba amplió ayer el rango de edad  para la vacunación hasta los 6 años para el sarampión, rubéola y poliomielitis, con el fin de completar dosis...
Ver más
04/02/2026
Amplían vacunación para sarampión, poliomielitis y rubéola hasta los 6 años
Una breve, pero intensa lluvia registrada la mañana de este miércoles en la ciudad de Cochabamba convirtió varias calles y avenidas de la zona norte y el noroeste en verdaderos ríos, porque el agua...
Ver más
04/02/2026
Lluvia convierte las calles del norte de la ciudad de Cochabamba en ríos
Las autoridades inauguraron ayer el año escolar 2026 con un acto especial en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional Sucre, que cumple su bicentenario.
Ver más
03/02/2026
Autoridades inauguran el año escolar en el Sucre, que cumple 200 años
En Portada
06/02/2026 Economía
YPFB no descarta “mano negra” de algunos operadores en plantas y advierte con duras sanciones
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no descarta la “mano negra” de algún personal que afectó la operación de algunas de sus plantas y advierte...
vista
06/02/2026 Cochabamba
Cochabamba registró un sismo moderado con epicentro en la provincia Carrasco
El Observatorio San Calixto reportó que hoy en la madrugada se registró un sismo moderado con epicentro en el provincia Carrasco.
vista
06/02/2026 Seguridad
Tras crimen en Cochabamba, suman 6 feminicidios en 2026
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y representantes del Ministerio Público investigan dos nuevos casos de feminicidio, los...
vista
06/02/2026 Economía
Los bloqueos por combustible aumentan en Santa Cruz y en La Paz advierten con un paro
Las protestas por la gasolina de “mala calidad” que distribuye Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) persisten por segundo día principalmente en...
vista
05/02/2026 Seguridad
Buscan al agresor que dejó en coma a adolescente tras boxeo
La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra Pablo Mendoza, de 25 años, señalado como el presunto responsable de agredir a un adolescente...
vista
05/02/2026 Economía
Ante las protestas por la “mala calidad”, YPFB reducirá la mezcla entre gasolina y etanol
Ante los reclamos de los choferes afectados por la “mala calidad” de la gasolina, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef...
vista
Actualidad
La Policía Rural reportó un hecho de tránsito en la localidad de Mocomoco del departamento de La Paz, cuyo saldo...
Ver más
06/02/2026 Seguridad
Registran al menos siete fallecidos por accidente de bus en Mocomoco
La economía de Cochabamba encara la gestión 2026 condicionada por riesgos estructurales acumulados durante 2025,...
Ver más
06/02/2026 Economía
Empresarios de Cochabamba piden medidas de reactivación económica
Las protestas por la gasolina de “mala calidad” que distribuye Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)...
Ver más
06/02/2026 Economía
Los bloqueos por combustible aumentan en Santa Cruz y en La Paz advierten con un paro
Pese a que el juez Hebert Zeballos intentó prolongar su permiso desde la cárcel de Palmasola para  evitar su suspensión...
Ver más
06/02/2026 País
Suspenden a juez Zeballos a 11 días de su detención por el caso “maletas”
Deportes
Marcelo Martins, al final del partido que Bolivia ganó a Brasil en El Alto y con la clasificación al repechaje...
Ver más
06/02/2026 Fútbol
Marcelo Martins a la Verde, las puertas se le abrieron al “Matador”
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, reiteró la intención de construir la Casa del...
Ver más
06/02/2026 Fútbol
El presidente de la FBF reitera la construcción del CAR del Fútbol
El regreso de Marcelo Moreno Martins ya es oficial. Tras días de rumores y especulaciones, el histórico goleador...
Ver más
05/02/2026 Fútbol
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
La falta de gol en los últimos siete amistosos que disputó la Selección boliviana ha generado que tanto el presidente...
Ver más
05/02/2026 Fútbol
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
Doble Click
Goteras en los techos, chorreras en salas de la segunda planta y necesidad de intervención urgente es el diagnóstico...
Ver más
06/02/2026 Cultura
Alerta. La Casa Nacional de Moneda está en condición patrimonial crítica
La fiesta del Jueves de Compadres que se celebra hoy no es exclusiva de Bolivia; también se la vive en otros países...
Ver más
05/02/2026 Cultura
Carnaval. El Jueves de Compadres, una tradición que no es exclusiva de Bolivia
El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios...
Ver más
04/02/2026 Cultura
Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
Ver más
03/02/2026 Espectáculos
Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta