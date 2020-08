Pese a falencias, CNS mejora atención a casos de Covid-19

Los asegurados de la Caja Nacional de Salud (CNS) perciben que la atención de pacientes con Covid-19 mejoró “un poco” a un mes del cambio del administrador regional. Sin embargo, aseguraron que las deficiencias en la entrega de bajas médicas y resultados de las pruebas de laboratorio continúan.



El representante de la Asociación de Jubilados Rentistas Mineros, Mario Flores, dijo que este viernes una comisión recibirá un informe del plan de reorganización que se implementa en la entidad aseguradora y adelantó que se solicitará que se defina con precisión las infraestructuras que se habilitaron para atender a asegurados con coronavirus y a afiliados que requieran atención para otras patologías.



“Hay algunas mejoras en el acceso a atención. Estamos pidiendo que se atienda de una vez a los enfermos con coronavirus en el alojamiento que se contrató en Quillacollo y que se amplíe el horario de atención en el nuevo policlínico, porque nos informaron que el personal sólo está trabajando hasta las 11:00”, afirmó.



Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Mario Céspedes, informó ayer que en su sector existen quejas porque la CNS no está otorgando las bajas médicas y acotó que los pacientes esperan dos semanas por pruebas a pesar que se implementó un laboratorio propio.



“Si no tenemos respuestas positivas a nuestras demandas hasta el martes vamos a tomar la institución. En el Hospital Obrero Nº2 del kilómetro 5 de la Blanco Galindo no puede ser que se siga mezclando atención entre pacientes de Covid-19 y otros enfermos. Tenemos 38 millones de bolivianos para la pandemia y queremos saber en qué lo están gastando”, subrayó.



La Caja Nacional de Salud cuenta con más de 500 mil asegurados en todo el departamento de Cochabamba, entre ellos jubilados, maestros, personal de salud y policías.



En junio y julio colapsó por el aumento de casos de Covid-19.