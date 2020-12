Comerciantes evitan usar barbijo porque “hacen doler” o por olvido

Los comerciantes y compradores del mercado Calatayud y otros no usan barbijo porque las tiras elásticas “hacen doler las orejas” o porque se olvidaron de sacarlo al salir rápido de casa.

Ésas fueron algunas de las excusas que dieron ayer durante un operativo de control que fue realizado por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y guardias municipales.

El coordinador de la Sala Situacional y del Sedes, Alvin Siles, lamentó que alrededor del 35 por ciento de los comerciantes no aplique las medidas de bioseguridad en los mercados; recomendó mantener la guardia ante la alerta de un posible rebrote de Covid-19.

Al momento del operativo, los gremiales mostraron botes de alcohol en gel y líquido sin el contenido, a lo que Siles llamó la atención y recomendó su uso frecuente. Además, no había pediluvios en los ingresos, y los barbijos estaban guardados, en la mano o en el cuello de los vendedores.

“Por salir rápido me olvidé colocarme mi barbijo, pero aquí lo tengo, también tengo mi alcohol en gel”, señaló una comerciante de pollo.

Una vendedora de abarrotes indicó que se quitó el barbijo justo antes de que llegue el operativo; luego de la intervención de Siles, se lo colocó.

Mientras que Zenón Flores, otro gremial, dijo: “El barbijo es molestoso, respiramos el mismo aire (que expulsamos), algunos hacen muy apreto (sus tirantes) y hacen doler las orejas. Sólo lo uso para venir en el micro”.

Mientras que Ronald Fernández indicó que el uso de las medidas de bioseguridad representa una inversión extra que es insostenible.

“Para cada día necesitamos un barbijo y no generamos tanto aquí, porque necesitamos para el sustento para la familia. En mi caso, también es porque me incomoda, siento que me asfixio y me hace más calor”, dijo Fernández.

Un transeúnte, Máximo Lucas, expresó que es incómodo trabajar con el barbijo, “no nos deja ni hablar”.

El coordinador de la Sala Situacional señaló que el uso del barbijo y las medidas de bioseguridad es obligatorio.

“Estamos a puertas de un rebrote y todo esto hará que llegue antes. El rebrote puede ser grande y puede aumentar la curva que tuvimos en la primera ola. No podemos estar detrás de cada persona”.

Añadió: “Vamos a exigir a las alcaldías que hagan cumplir las sanciones que están establecidas por ley. Ahora estamos haciendo los operativos de forma preventiva, pero luego será con sanciones”.

En nueve meses de pandemia, en Cochabamba se reportaron 14.315 casos de Covid-19, de los cuales hasta ayer fallecieron 1.326 y se recuperaron 12.616.