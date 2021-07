Leyes esquiva juicio por cámaras, pero enfrenta 17 procesos

El exalcalde de Cochabamba José María Leyes logró esquivar ayer el juicio oral por el caso denominado Cámaras, en el que se establece un presunto daño económico de 29 millones de bolivianos, porque uno de los imputados, el exsecretario de Finanzas Diego Moreno, no se presentó.



Por tanto, el juicio se reprogramó para el 27 de septiembre, informó el secretario de Asuntos Jurídicos, Orlando Vargas.



Sin embargo, la exautoridad debe enfrentar otros 16 procesos más por presuntas irregularidades que se cometieron durante su gestión, dos tienen fecha para juicio: el caso Comidas y Mochilas I, ambas están fiadas para este 19 de julio.



“Se ha notado la inasistencia en este acto procesal de Diego Moreno, razón por la cual la autoridad judicial suspendió la audiencia declarándolo rebelde y se ha dispuesto que se expida mandamiento de aprehensión contra este coprocesado”, dijo Vargas.



De acuerdo a un comunicado que emitió el Tribunal Departamental de Justicia, el juicio contra Leyes y otras 12 personas se suspendió debido a que el exsecretario de Finanzas, quien está prófugo por el caso Mochilas no se presentó, por tanto, “deberá ser notificado mediante edicto a través del sistema Hermes, con la resolución de que el juicio se llevará adelante en su ausencia”.



Defensa



El abogado de Leyes, Patricio Vargas, señaló que esta suspensión perjudica al exalcalde porque “somos los más interesados de que esto se aclare y se llegue a la verdad histórica de los hechos y demostrar que no ha habido este mentado sobreprecio o que hubo beneficios económicos en razón del cargo”.



Asimismo, señaló que existen cuatro incidentes desde 2019 que no fueron resueltos y “bajo el principio de lealtad procesal es inviable señalar una audiencia cuando existen incidentes pendientes de resolución”.

Denuncia



Este caso fue denunciado en 2018 por el entonces viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, quien advirtió indicios de irregularidades en la compra de cámaras Huawei para el proyecto “Ciudad Segura, Ciudad Inteligente”. Estimó un presunto daño económico de 29 millones de bolivianos. El Ministerio Público imputó a Leyes en 2019.



Los presuntos delitos por los cuales Leyes fue imputado son: malversación, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, sancionados en los artículos 144, 154, 221 y 224 del Código Penal.



Junto con el exalcalde también fueron imputados Diego Moreno, el exsecretario de Desarrollo Humano Andrés Cuevas y la exdirectora de Seguridad Ciudadana Velka Krellac, además de otros funcionarios.



Vargas señaló que también fueron notificados con una denuncia contra la exresponsable de Género, Andrea García.



A ello se suman los procesos contra la exintendenta Luz Rojas.



Sin embargo, a la fecha, ninguno de los procesos ha derivado en una sentencia en primera instancia, porque constantemente se suspenden los juicios.

Alcaldía sigue 300 procesos penales



El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cercado, Orlando Vargas, indicó que son al menos 300 procesos que se siguen en los que están involucrados exalcaldes y actuales funcionarios, además de exautoridades municipales.

Los últimos casos involucran al exalcalde José María Leyes, quien tiene al menos 17 procesos.

También hay procesos por la compra excesiva de medicamentos no Covid-19, pinturas y material de mantenimiento para escuelas, trofeos y material deportivo, la construcción del centro de salud Uspha Uspha, aprobación de edificios irregulares y la compra de buses.

Además, el Hospital del Sur, las 7 mil tuberías en desuso y otros contra los exalcaldes Gonzalo Terceros y Edwin Castellanos.