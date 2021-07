Barbijos y plásticos, la basura que más dejan en La Angostura

Barbijos, bolsas y botellas de plástico fueron la basura que más se encontró en la represa de La Angostura durante la primera jornada masiva de limpieza que se realizó ayer.



La actividad convocó a más de 900 personas entre ciudadanos, el Ejército y la Armada Boliviana, que con sacos y guantes recorrieron los alrededores de la represa para levantar la basura. La actividad arrancó cerca de las 9:00 y culminó pasado el mediodía.



Según los datos de la Unidad de Medio Ambiente de Arbieto, se recogieron 62 metros cúbicos de residuos equivalentes a 27 toneladas.



La encargada de esta unidad, Sheila Azurduy, aclaró que no sólo se trabajó en el entorno de la represa, sino también en la carretera donde se recogió una gran cantidad de escombros.



Campañas



No es la primera vez que se desarrolla la limpieza de este atractivo. Lupe Buendía, responsable del sector turístico en el Comité de Defensa y Desarrollo de La Angostura, explicó que desde hace varios años las diferentes asociaciones se organizan para mantener limpio este sector y generar buena imagen.



Asimismo, informó que el sector agrario también realizó campañas de limpieza en este lugar.



En el lugar existen más de 10 puntos de basura. También hay carteles con mensajes de “cuidar el medio ambiente” y “desechar lo inservible en donde corresponde”.



“Pese a ello, aún hay algunas basuras por ahí. Siempre está la falta de educación. Incluso, algunas veces sacamos botellas que flotaban dentro la misma agua. Los lancheros siempre recomiendan que no lo hagan”, sostuvo Buendía.

Reforestación



La campaña masiva de limpieza se pretende replicar una vez más en los próximos meses.



El alcalde de Arbieto, Crispín Chiri, aseguró que no sólo será limpieza, sino también se pretende reforestar el entorno de La Angostura para que en un futuro proporcione sombra y pueda atraer a más visitantes.



Azurduy adelantó que lo más probable es que esta actividad sea en septiembre, el mes aniversario del municipio de Arbieto.



Recordó que La Angostura está protegida por una ley de preservación que ya cuenta con reglamento aprobado. Advirtió que reforzarán los controles en el entorno del embalse del valle alto.

Pugna por el uso del agua de presa



Los regantes y el sector económico están en una pugna por el agua de la represa de La Angostura que actualmente cuenta con 5,7 millones de metros cúbicos.

Ambos sectores convocaron a sus bases para analizar la propuesta de la disposición de al menos 2,5 millones de metros cúbicos para los regantes y de esa forma garantizar al menos el metro de altura en la represa y evitar la mortandad de peses como ocurrió en 2016.

Se prevé que la siguiente semana nuevamente se instale una reunión entre los sectores y la Gobernación para llegar a una solución.