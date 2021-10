Invitan al “Llajta Patitas” este domingo

La expresidenta Jeanine Áñez sufrió una descompensación en plena audiencia de cesación de detención preventiva, por lo que se determinó cuarto intermedio hasta mañana a las 9:00, donde se conocerá la... Ver más Tras descompensación de Áñez, declaran cuarto intermedio en audiencia hasta mañana

“Asumo que el Gobierno lo único que busca, y lo va a lograr, es mi muerte a corto plazo”. Así la expresidenta Jeanine Áñez se manifestó frente a un juez, a momento de denunciar la indolencia de las... Ver más Áñez: "El Gobierno lo único que busca, y lo va a lograr, es mi muerte a corto plazo"

El presidente Luis Arce promulgó este viernes la Ley 1398 que, en su artículo único, establece la creación del Registro de Comercio, estará bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y... Ver más Luis Arce promulga la ley de registro de comercio