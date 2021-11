Comité de Defensa pide renuncia del directorio de Cordes

El denominado Comité de Defensa de la Caja de Salud Cordes de Cochabamba pidió mediante una carta pública la renuncia del directorio nacional y respondió a la nota que la gerencia general, emitió hace una semana, sobre el cambio de la gerente regional, Esther Aramayo.



Los representantes del comité cuestionan que los miembros del directorio no cumplen con el estatuto vigente de 2004 y observan que no hayan sido elegidos en un congreso.



Sobre la situación de las cuentas expresaron: “Es de nuestro conocimiento que las cuentas bancarias no se encuentran congeladas, pero no podemos realizar ninguna transacción, ya que la firma de la administradora regional ha sido removida”.



En tanto, observan que el directorio afirme que apoya la construcción de un hospital y un policlínico, pero siguen postergados. La gerencia general dijo que el cambio es por la institucionalización de cargos.