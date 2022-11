La Intendencia deriva a Zoonosis 13 canes rescatados en la Pulacayo

La Intendencia Municipal entregó este miércoles al Centro Municipal de Zoonosis a 13 cachorros de canes que fueron rescatados este miércoles en los puestos ambulantes de La Cancha en la avenida Pulacayo y Barrientos debido a que se encontraban en gangochos y en condiciones “lamentables”.

“Los hemos encontrado en condiciones totalmente lamentables, hacinados, con falta de comida, desnutridos”, denunció el intendente Enrique Navia.

Se los derivó al Centro Municipal de Zoonosis para que se les realice la vacunación y desparasitación para que puedan ser dados en adopción.

“Es lamentable que los comerciantes no entiendan que no se pueden comercializar estos seres vivos en estas condiciones, vamos a continuar todos los días para decomisar a todas aquellas personas que no tengan, primero, la vacuna, un lugar establecido y esperemos que estos 13 animales se recuperen y se los dé a familias que los quieran tener”, declaró. Las comerciantes del mercado Calatayud Sur del sector de venta de alimentos para animales entregaron en calidad de donación dos bolsas grandes de croquetas para los canes que fueron abandonados y rescatados este martes.

Aunque inicialmente se rescataron 15 cachorros, dos ya fueron adoptados por una ciudadana y por un guardia municipal.