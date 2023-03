Reventón en una aducción de Misicuni deja sin agua a barrios del sur

Un reventón en la Aducción 2.1 de Misicuni dejó sin agua a los barrios del extremo sur de la ciudad, como la Maica, que comenzaron a recibir este servicio, informaron este lunes la empresa y Semapa.

La falla provocó que los vecinos del extremo sur de la ciudad, que pertenecen a la Aducción 2.1, se queden sin el servicio desde el viernes. También, se ve perjudicado el transporte de la leche y se destruyan 20 metros de la capa asfáltica.

Empresa Misicuni

“Hemos tenido problemas en un sistema de la zona de la Maica, en un sector de una tubería de 800 milímetros, justamente, se ha hecho la excavación y se ha identificado que se habían excavado encima de la tubería. Hay una tubería de fierro y hacía presión y hemos actuado inmediatamente para que el martes podamos hacer la reparación. Pero, lamentablemente, salen dirigentes del sector que nos empiezan a exigir que se construya su sistema de agua, de alcantarillado, eso ya no es competencia de Misicuni, sino municipal”, indicó el presidente de la Empresa Misicuni, Oscar Zelada.

Semapa

El gerente de Semapa, Luis Prudencio, rechazó que Misicuni intente responsabilizar a la empresa municipal por la demora en la reparación del servicio.

Prudencio dijo que, en un comunicado, Misicun indica que no se hará la reparación hasta que la Alcaldía atienda las demandas de los vecinos del lugar.

“El comunicado indica que no va a poder solucionar hasta que el municipio arregle las cosas con los vecinos. Quiero aclarar que eso no es lo correcto ni el municipio ni Semapa no tienen nada pendiente con ese sector”, dijo Prudencio.

La aducción 2.1 dota de agua a los barrios de la zona sur, donde hay seis cooperativas, pasando por sectores como Quenamari.