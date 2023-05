Presidente de Súmate a Manfred: “Tienes que escuchar a los siete concejales”

El presidente de la alianza Súmate y excandidato, Henry Paredes, criticó al alcalde Manfred Reyes Villa por privilegiar a cinco de los siete concejales de Súmate y dejar a dos fuera. Lamentó que, además, se ejerza violencia contra las concejalas electas con votos de la oposición.

Explicó que la alianza Súmate está compuesta por el partido político que es ADN y una agrupación departamental que es Reto de Vinto. “De esa alianza ha nacido Súmate y ha elegido a dos candidatos: a Manfred Reyes Villa a alcalde y a Henry Paredes para la Gobernación. Pero no es un partido político ni pertenece a nadie. Súmate tiene un directorio, conformado por ADN, Reto y los delegados del alcalde”.

La crisis en el Concejo Municipal comenzó el pasado 4 de mayo cuando las concejalas de Súmate, Daniela Cabrera y Claudia Flores, fueron elegidas con cuatro votos del MAS como presidenta y secretaria del Ejecutivo municipal y desplazaron a la plancha propuesta por el alcalde de Marilyn Rivera y Diego Murillo.

“Estamos preocupados porque ADN ha puesto su sigla nacional y Reto departamental. Yo he sacado seis asambleístas departamentales jamás me he metido, ellos tienen autonomía. Tampoco cuando tienes una bancada de siete concejales puedes privilegiar a cinco y dejar a dos por fuera”, manifestó.

“Si tienes siete concejales tienes que escuchar a todos y tienes que hacer una rotación de los cargos, no puede ser que se esté atornillando a las mismas personas”, declaró

Siguió: “Acá hay tema muy complejo, porque más allá de toda decisión política son mujeres que merecen respeto y hay una ley, la 243 que habla del acoso político y eso no puede ser. El alcalde tiene la oportunidad de llamar a todas las concejalas y poder llevar adelante una alianza y volver a la normalidad”.