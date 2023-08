Nueve innovaciones tecnológicas muestran que en Bolivia hay talento

En el ámbito de la tecnología y la innovación, cada vez más bolivianos sorprenden al mundo. La fabricación de robots, bicicletas y autos eléctricos, purificadores de aire, la conversión de desechos en combustible y prótesis biónicas están entre algunas de las invenciones de emprendedores bolivianos.

Stefany Veizaga Ovando, de 16 años, que vive en el municipio de Aiquile, Cochabamba, fascinada por el mundo de la robótica, fue la que fabricó un respirador artificial que tenía integrado un sensor de ritmo cardiaco.

“El año pasado, participé del First Global Challenge 2022, en Ginebra, Suiza, en el que obtuvimos el cuarto lugar entre 196 países. La robótica me llamó la atención desde que niña, por ese motivo, mis padres me incentivaron consiguiéndome un profesor y, ya en secundaria, con la ayuda del profesor del área, llegué a representar a Bolivia”, relató.

Actualmente, cursa el quinto de secundaria y se prepara para otras competencias. “Para participar del First Global Challenge, construimos un robot para obtener carbono del aire”, acotó.



Otra de las mentes privilegiadas es la de Leonardo Rafael Viscarra Catllá, quien empezó fabricando prótesis mecánicas a sus 12 años y ahora tiene 20, y se dedica a hacer estos aparatos que funcionan con impulsos nerviosos

“Hasta ahora, ya he realizado 370 prótesis, pero siempre trato de innovar. Actualmente elaboro prótesis que funcionan con sensores musculares (…) Muchas son para personas de bajos recursos, y el costo lo pago con campañas”, dijo.

Ahora cuenta con una marca, SSP (Sí Se Puede), y ya envió sus prótesis a todos los departamentos de Bolivia y países como Estados Unidos, Chile y Perú.

Otro de los fabricantes de prótesis es Israel Álvaro Ramos Cuentas, catalogado como el genio boliviano. Logró elaborar prótesis que se controlan con interfaces musculares e neuronales, es decir, que se controlan “con el pensamiento”.

También incursionó en la fabricación de prótesis para miembros inferiores y exosqueletos para la rehabilitación de personas que sufrieron algún accidente.

Empresas innovadoras



El grupo empresarial Bolivian Industrial Technology (BIT) es una muestra de que en Bolivia existe innovación. Xavier Iturralde, quien es parte de BIT, explicó que la tecnología para la conversión de residuos en diésel de alta calidad ha sido desarrollada desde 2018.

“Nosotros utilizamos neumáticos desechados, aceite de motor y plásticos para convertirlos en un combustible de alta calidad. Este proceso se conoce con el nombre pirolisis y data de hace muchos años. La diferencia es que nosotros sacamos combustible de muy buena calidad, específicamente diésel. Si bien sacamos algo de gasolina, es mínimo, el 95 por ciento de la producción es diésel”, sostuvo.

Adelantó que ya cuentan con la planta que fue fabricada en la ciudad de El Alto y sólo esperan el momento adecuado para exportarlo a Paraguay.

“Tenemos una planta que produce 2.500 litros por batch (lote de producción) y produce dos batches por día (…) y estaríamos utilizando entre 2.500 a 2.800 kilogramos de desecho por producción, y se podría copar hasta el 10 por ciento del mercado interno”, añadió.

Otro de las empresas innovadoras es Aeris, que en 2019 recibió el Reconocimiento Kamay a la innovación por fabricar el primer equipo de desinfección y purificación de aire de grado médico.

“Es una verdadera innovación en la desinfección y purificación del aire a nivel avanzado. Cuenta con un sistema único que combina e integra las cuatro tecnologías más efectivas aplicadas a la purificación de aire, entre la que se destaca la nanotecnología fotocalítica”, dijo el gerente de Aeris, Oliver Meruvia.

Otro ejemplo de innovación son los campeones de la Carrera Solar Atacama 2016 (Chile). Ese año, el equipo boliviano recorrió el desierto en el vehículo eléctrico que fabricó. Fabricaron tres vehículos: Inti I, II y III.

Desde hace algunos años, la empresa CEO Innovación Sostenible decidió también fabricar bicicletas eléctricas

“En 2013, empezamos con electromovilidad y desde ese entonces nos dedicamos de lleno a ello (…) Las bicicletas que hacemos utilizan el mismo motor que utilizados en vehículos y pueden cargar 80 kilos en peso, y pueden llevar un metro cúbico en volumen”, explicó el gerente de CEO Innovación Sostenible, Miguel Fernández Vázquez.

Como algunas personas desconfían de los equipos, decidieron hacer uso de las bicicletas para servicio de mensajería. “Lo hacemos para demostrar que es más rentable. Ahora, gracias a que hemos ganado un concurso, vamos a duplicar las bicicletas”, añadió Fernández Vázquez.

Otra empresa reconocida por la innovación es la Industrias Quantum Motors SA, que es pionera en la fabricación y comercialización de vehículos eléctricos en Latinoamérica.