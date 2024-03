Defensoría pide “corregir” cobros extra a censistas en Arquitectura de la UMSS

Ante las denuncias y protestas de los censistas voluntarios para entrar directamente, sin examen, a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) por los cobros que aplica la Facultad de Arquitectura, la Defensoría del Pueblo pidió ayer “corregir” esta exigencia.

“La UMSS no cobra matrícula; cobra 14 bolivianos por valorados. En la oferta se no hablaba de pagar un monto para los nuevos estudiantes que querían optar por las carreras. Esperemos que esta situación se corrija porque no es pertinente”, indicó ayer la delegada Defensorial de Cochabamba, Marioly Álvarez.

Más de un centenar de estudiantes denunció el lunes que la Facultad de Arquitectura pidió 700 bolivianos para el ingreso de cada censista por el examen y 60 bolivianos en Sociología.

Sin embargo, el secretario general de la UMSS, Eduardo Lavayén, remarcó que cada facultad, a través de un consejo facultativo, determinó este precio porque cada estudiante pagó ese monto para los exámenes o cursos.

Lavayén dijo que ahora es deber de la facultad, al ser cogobierno, reunirse con los afectados y solucionar el problema. Se prevé una reunión para llegar a un acuerdo.

“La carrera más afectada es Turismo y se quedó en que la dirección debe elaborar una resolución de consejo de carrera que debe ser refrendada en el consejo facultativo, donde se aborden los montos y la decisión de marginar a la carrera de Turismo de la Facultad de Arquitectura”, indicó.

Otros beneficios

La UMSS habilitó nuevas carreras para los bachilleres voluntarios del Censo 2024 que opten por este incentivo. Algunas de ellas son: Ingeniería Forestal, Agroforestal, Agroambiental, técnico superior en Construcción, Mecánica Industrial, entre otras.