Dirección de Educación recuerda que la Unaaz no tiene autorización para funcionar

El director departamental de Educación, Édgar Veizaga, reiteró este miércoles que la denominada Universidad Autónoma Adela Zamudio (Unaaz) de Quillacollo no tiene autorización para funcionar y que a la fecha no hay ningún trámite en curso legal para regularizar las carreras que oferta.

“Recordar que esta universidad no tiene la autorización que debería tener desde el nivel central de las universidades, aclaramos que no hay ningún trámite que estaría realizando, es esa la información que se emitió, hay un comunicado del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y esta universidad Adela Zamudio no está autorizada”, afirmó.

Veizaga sostuvo que se hizo conocer al Ministerio de Educación del registro ilegal de estudiantes en la (Unaaz) para que desde esa instancia se inicie los procesos correspondientes contra los promotores.

Remarcó que como Dirección de Educación no es la instancia competente para iniciar acciones contra las personas que está detrás de la Unaaz, pero ratificó que lo que se está haciendo es engañar a la población.

El director departamental de Educación se pronunció luego que el pasado lunes la Unaaz inauguró sus actividades académicas y decenas de estudiantes comenzaron a pasar clases en una cancha con tinglado en la zona norte de Quillacollo.