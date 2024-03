El cierre del centro de vigilancia traba la atención a 3 mil pacientes con VIH

El cierre del Centro Departamental de Vigilancia y Referencia (Cdvir), abocado a la atención de pacientes de grupos vulnerables, comienza a complicar el acceso a las consultas y el tratamiento contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) de por lo menos 3 mil pacientes.

Aunque desde el programa VIH/sida del Servicio Departamental de Salud (Sedes) se publicó una lista de establecimientos donde los pacientes pueden acceder a una “atención descentralizada”, algunos usuarios denunciaron que la falta de información y planificación ya genera incertidumbre.

Una paciente, que pidió guardar su nombre en reserva, contó que en uno de los centros no fue atendida de forma oportuna. Mientras que otro usuario cuestionó que se les pretenda remitir al Sistema Único de Salud (SUS), donde el personal no está capacitado para atender a pacientes con VIH.

“Nos han dicho que están desconcentrando la atención, pero están cerrado el Cdvir porque a los médicos ya los han llevado a otros centros de salud y sabemos que en unos días más se van a ir los que tienen ítems ministeriales”, observó.

En un recorrido, Los Tiempos constató que ya no hay atención médica en los ambientes del Cdvir, ubicados en la calle Jesús Aguayo y Caracas, por el parque Demetrio Canelas. Asimismo, se verificó que las instalaciones no cuentan con agua potable ni energía eléctrica debido a que los servicios fueron cortados por falta de pago, aunque en el lugar todavía se entrega medicamentos a los pacientes y el personal de salud trabaja en orientando a los pacientes sobre los cambios.

Pacientes

Ante esta situación, el representante de la Red de Personas con VIH (RedBol), William Montaño, dijo que desde el Sedes se informó que la descentralización se da por la falta de recursos económicos y que se hace seguimiento al proceso para evitar la vulneración de los derechos de los pacientes.

“No es la primera vez que se hace la descentralización; ya en 2017 se inició porque el Cdvir funcionaba con más recursos del Fondo Mundial, pero ahora se están bajando y ni la Gobernación ni la Alcaldía quieren hacerse cargo”, afirmó.

Montaño comentó que en la ciudad se acordó que la atención se descentralizará a los centro de salud Ticti Norte y Sebastián Pagador, donde se entregarán los medicamentos. En tanto, para los análisis de laboratorio se habilitará el servicio en la Escuela Técnica de Salud.

“El SUS tiene sus dificultades, eso no lo vamos a negar, pero hemos visto que los horarios de atención serán adecuados: de 14:00 a 19:00 horas”, puntualizó.

Atención

El último responsable del Cdvir Cochabamba, Christian Gómez, informó que en el centro atendía con consulta médica, psicológica y odontológica a al menos 3.500 pacientes con VIH y a 3 mil trabajadoras sexuales.

“Algunas autoridades dicen que no se realizaba una atención integral, pero no sé hasta qué punto se podrá brindar una mejor atención, porque nosotros hacíamos las atenciones y los laboratorios básicos. También se tenía la farmacia en el mismo lugar. Otra ventaja es que el paciente no hacía fila y era atendido con una programación”, explicó.

Gómez recalcó que, en el centro, las trabajadoras sexuales también accedían a controles y se les sellaba su libreta de salud como un aporte para que puedan proteger su integridad y la de las personas que las frecuentan.

Comentó que, si bien en años pasados se inició con descentralización con Colcapirhua, Sacaba y el trópico, muchos pacientes retornaron al Cdvir por la atención.

El director del Instituto Para el Desarrollo (IpDH), Édgar Valdez, destacó la importancia de avanzar en la descentralización, pero enfatizó que el proceso debe ser coordinado para no perjudicar a los pacientes.

Añadió que se programó una reunión con la directora del Sedes de la Gobernación para abordar el tema debido a que prestan el servicios a 300 pacientes con VIH.