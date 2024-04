Estudiantes pasan clases en cursos de calaminas y sin muros en Río Seco

Cada día, unos 30 estudiantes pasan clases en aulas de calaminas viejas, porque su escuela, Mariscal Antonio José de Sucre, de Río Seco, en el extremo de la ciudad, frente a la serranía de Villa Israel, no tiene aulas suficientes para atender a 130 niños.

Ante la falta de espacio, los mismos padres tomaron la decisión de construir los cursos para quinto y sexto de primaria con calaminas donadas por la comuna Itocta hasta que se edifique la nueva infraestructura, porque la primera fase terminó con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y ahora se hará cargo la Alcaldía de Cochabamba.

En cada aula hay 15 estudiantes. Hay varios materiales didácticos expuestos en las calaminas y hasta la misma pizarra. Sin embargo, hasta que la nueva construcción esté lista, ésta es su única opción y deben soportar el frío y el calor, que se incrementan por el metal. Los cursos mantienen el piso de tierra y tienen un muro perimetral, sólo un enmallado. La puerta también es de calamina.

“No son las mejores condiciones, pero no tenemos de otra, porque no hay espacio y no queremos que nuestros niños se perjudiquen”, remarcó Lucía Lema, representante de la junta escolar de padres de familia.

Aunque la escuela se hizo con la UPRE del Ministerio de la Presidencia, luego la Alcaldía se comprometió, hace dos años, a realizar la segunda fase de la construcción. Dijo que enviaron cartas a las autoridades, pero no tienen respuesta.

La unidad educativa sólo cuenta con el nivel primario. Son más de 130 estudiantes inscritos. Los de primero a cuarto pasan clases en una edificación concluida; mas no así los de quinto y sexto.

Lema agregó que las aulas no sólo son las únicas necesidades primordiales, sino también les hacen falta baños y agua.

Obras

La Alcaldía de Cochabamba anunció que realizará la nueva construcción el segundo semestre del año y de manera temporal se intentará reubicar a los estudiantes en otras escuelas cercanas.

Sin embargo, muchos niños pasan clases en estas condiciones, porque tienen a sus hermanos en los cursos que están en buenas condiciones. y permanecen por ellos.

El jefe de la Dirección de Educación de la Alcaldía de Cochabamba, Freddy Gonzales, informó que entre el año pasado y este año se intervinieron más de 70 infraestructuras educativas, y que Mariscal Antonio José de Sucre forma parte de la segunda fase junto a otras 30.

La construcción de cuatro nuevas aulas, previstas para después de julio, se complementarán con tanques de agua, un pozo séptico y baterías de baño.

“Para esta gestión se ha previsto una segunda fase donde está contemplada Mariscal Antonio José de Sucre, el colegio que lamentablemente está en las calaminas, ubicado en la subalcaldía Itocta. Se tiene previsto la construcción de cuatro aulas, un muro y una batería de baños, es parte del programa que va a beneficiar a 37 infraestructuras educativas”, indicó.