Autoridades inauguran el año escolar en el Sucre, que cumple 200 años

Las autoridades inauguraron ayer el año escolar 2026 con un acto especial en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional Sucre, que cumple su bicentenario. Fundado hace 200 años, este colegio ha formado a varias generaciones que han contribuido al desarrollo del país. La ceremonia contó con la presencia del viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, además de autoridades departamentales y municipales.

Pimentel destacó la relevancia histórica de la institución: “Por estos predios pasaron presidentes, científicos, médicos, abogados y escritores. Hoy, al inicio de una nueva gestión escolar en este escenario bicentenario, debemos renovar la fe en la educación y en lo que puede aportar al progreso del país”. Además, instó a los estudiantes a comprometerse con su formación: “Jóvenes y señoritas de este gran colegio, demando de ustedes mejor esfuerzo y mayor compromiso, porque, así como las generaciones adultas trabajamos por ustedes, ustedes están convocados a construir un mejor futuro para el país”.

El alcalde Manfred Reyes Villa recordó que la institución comenzó con 32 estudiantes y que por sus aulas pasaron personalidades como Daniel Salamanca, Juan José Torres, Carlos Blanco Galindo y Teodoro Villazón.

Desayuno escolar

Sin embargo, las labores educativas iniciaron sin la entrega del desayuno escolar. La Alcaldía informó que el servicio comenzará a partir del 4 de febrero. Mario Orellana, candidato a primer concejal, pidió al alcalde priorizar la gestión y transparentar los procesos de contratación.

Operativos en kioscos

La Intendencia Municipal y Defensa del Consumidor realizaron operativos en kioscos de distintas unidades educativas para verificar la inocuidad de los alimentos preparados y el cumplimiento de normas de etiquetado, registro sanitario y fechas de vencimiento.