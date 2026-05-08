Llevan la basura a Cotapachi; Quillacollo y Colcapirhua rechazan

El gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), René Quiroga, informó ayer que la basura de Cercado comenzó a ingresar ayer a la planta de Cotapachi, en el límite con Quillacollo y Colcapirhua, luego de que los vecinos de Albarrancho levantaron el bloqueo.

El gerente informó que el recojo domiciliario de basura y la limpieza de la ciudad se restablecieron ayer gradualmente debido que se prioriza la limpieza de al menos 2 mil toneladas de residuos acumuladas después del cierre del botadero de K’ara K’ara, el 30 de abril, y el bloqueo de Albarrancho.

“Estamos trabajando sin parar. Todo el trabajo de recojo domiciliario ya se ha iniciado con normalidad”, afirmó. Además, Quiroga explicó que EMSA se encarga únicamente de la recolección y transporte de residuos hasta Cotapachi, donde la empresa adjudicada (Cinva) debe realizar el tratamiento e industrialización.

El secretario de la Subcentral de Albarrancho, Emilio Medrano, señaló que la suspensión de las medidas se dio tras reuniones con la Alcaldía de Cercado con el fin de no afectar a la ciudad, aunque aclaró que persisten dudas sobre el impacto ambiental del proyecto.

Medrano advirtió que los vecinos demandan comprobar la existencia de una planta de tratamiento y no solo el uso de celdas de disposición de residuos, además de garantías para la actividad agrícola y lechera de la zona.

El presidente del Concejo Municipal de Cercado, Mauricio Noya, informó que la empresa adjudicada solicitó la licencia ambiental a la Gobernación en tres ocasiones, pero fue rechazada; situación que calificó como “política”.

Asimismo, anunció que el Concejo realizará tareas de fiscalización al proceso de recolección, rutas, funcionamiento de EMSA y ejecución del sistema de residuos, además de solicitar un informe completo sobre el proyecto. Señaló que el tema será tratado en sesión y que se pronunciarán una vez recibida toda la información.

Rechazo

El traslado de residuos ha generado rechazo en Quillacollo. El alcalde Luis Santa Cruz aseguró que su municipio no permitirá que residuos de Cercado sean procesados en predios de Cotapachi y calificó la decisión como “arbitraria”.

El concejal de Cercado, Julio Carvajal cuestionó la existencia de una planta de industrialización y aseguró que aún se observan celdas de disposición final.

En Colcapirhua, las organizaciones sociales se declararon en emergencia y convocaron a una marcha hacia la Gobernación de Cochabamba para exigir información técnica, ambiental y legal sobre el funcionamiento del proyecto y el uso de un predio en Cotapachi.

A ello se suma que el Ministerio de Defensa solicitó a la Gobernación un informe sobre las operaciones de la empresa Cinva en Cotapachi debido que este lugar se encuentra en proceso de saneamiento agrario a favor del Estado y cuenta con medidas precautorias del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). que restringen intervenciones mientras no se consolide el derecho propietario.