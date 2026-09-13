Fiscalía implementa consultorio médico forense para víctimas de violencia sexual en Cochabamba

Cochabamba
ABI
Publicado el 13/09/2026 a las 14h24
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La directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, inauguró un Consultorio Médico Forense en la FELCV-Chimba, con el objetivo de brindar atención integral, inmediata y digna a las víctimas de violencia sexual, evitando que deban trasladarse a distintos puntos de la ciudad para recibir asistencia médico-forense.

“La atención forense no puede limitarse únicamente a la aplicación de procedimientos técnicos, porque detrás de cada evaluación existe una persona, una historia, una experiencia y, en muchos casos, una situación de dolor que requiere ser abordada con profesionalismo, sensibilidad y respeto”, sostuvo Ramírez.

Por su parte, el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, destacó que, con la inauguración de este consultorio, las víctimas de violencia ya no tendrán que trasladarse hasta las instalaciones del IDIF para realizarse una valoración médico-forense.

“Ahora podrán recibir esta atención en el mismo lugar, evitando desplazamientos innecesarios, esperas y, sobre todo, situaciones que puedan generar mayor afectación a una persona que ya ha pasado por un momento difícil”, indicó.

El nuevo consultorio contará con un médico forense que trabajará de manera coordinada con la Fiscalía Especializada en Violencia Sexual. En las mismas instalaciones también funcionarán oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conformando un circuito de atención conjunta que busca reducir la revictimización.

El objetivo es evitar que las víctimas deban repetir su testimonio en distintas oficinas y ante varias personas. Al reunir en un solo espacio a las diferentes instancias, se espera ofrecer una respuesta más rápida, coordinada y humana.

En cuanto a infraestructura, el consultorio fue equipado con material médico especializado, como la camilla ginecológica, mesa auxiliar de curación, mesa Mayo, biombo, lámpara de cuello de ganso y balanza con tallímetro, además de insumos de diagnóstico y material de bioseguridad, garantizando que la atención se realice bajo estándares técnicos adecuados.

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