Aumenta la relación entre las fronteras y el contrabando

El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Pedro Vargas, afirmó que cada vez son más las comunidades fronterizas que se involucran en el contrabando. En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Mario Paredes, afirmó que es necesario que se involucren las entidades subnacionales en la prevención y en la lucha contra este flagelo, que equivale al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).



Ante esta realidad, ambas instituciones perfilaron un convenio interinstitucional de trabajo conjunto que se firmará el 21 de este mes, destinado no sólo a elaborar un diagnóstico de la problemática del contrabando en el país, sino también a planificar una estrategia de prevención y lucha contra este ilícito. Se plantea involucrar a entidades subnacionales.



“No sólo son contrabandistas y clanes familiares, sino que gran cantidad de la población se está dedicando a esta actividad porque es rentable y ve que es una alternativa, y la lucha es cada vez más difícil, la lucha es contra gran parte de la población”, dijo Vargas.



Por su parte, el presidente de la CNC explicó que, durante la reunión con el Viceministro, se analizó lo que está aconteciendo en el país y las consecuencias del contrabando sobre el erario nacional y los productores bolivianos, además de comerciantes legales.



“El contrabando representa el 9 por ciento del PIB; hablamos de 3.600 millones de dólares al año. El contrabando no paga impuestos, aranceles, no genera empleo digno y sigue creciendo porque se está fortaleciendo, porque tiene mejor equipamiento de quienes luchan contra el contrabando, porque tienen grandes utilidades”, aseveró el líder empresarial.