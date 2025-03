Reiteran que caída de producción de hidrocarburos se debe al descuido de la nacionalización

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, reiteró que la caída de producción de gas y petróleo en el país se debe a que se descuidó la nacionalización en el gobierno de Evo Morales; sin embargo, en la gestión de Luis Arce se tiene activado un plan "agresivo de exploración y explotación".

"No se cuidó la nacionalización en años pasados, en gestiones de gobiernos pasados; y por lo tanto, podemos ver que empieza a caer drásticamente la producción tanto de petróleo, como de gas en nuestro país", reiteró la autoridad el domingo en conferencia de prensa.

La ministra recordó que por falta de exploración y explotación de hidrocarburos cayó desde el año 2014.

"Como lo explicó nuestro presidente (Luis Arce) y las autoridades competentes del área, esto se debe a que lamentablemente no se cuidó la nacionalización que es algo que no quieren reconocer, que es algo que no quieren explicar a la población", lamentó.

La autoridad resaltó que ante ese problema, el gobierno de Arce aplica "medidas estructurales" vinculadas a un "plan agresivo" de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional.

El pasado mes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas operadoras programaron para la presente gestión, en el sector hidrocarburos, un presupuesto de $us 703,7 millones, recursos económicos que priorizarán las actividades de exploración y explotación (Upstream), en la perspectiva de incrementar y reponer reservas hidrocarburíferas.

Asimismo, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, afirmó que en 2024 la inversión en exploración de hidrocarburos en el país alcanzó a $us 138 millones con el objetivo de incrementar la producción del sector.