Aumenta oferta de carne y Gobierno evaluará levantar restricción a exportaciones

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores Lazo, anunció el jueves que el Gobierno evaluará la posibilidad de levantar el veto a las exportaciones de carne de res, una restricción vigente desde hace casi dos meses y que ha generado rechazo entre los ganaderos. La decisión dependerá de un análisis detallado del abastecimiento interno y la estabilidad de los precios en el mercado local.

Durante una conferencia de prensa, Flores detalló que en la reciente reunión con ganaderos y exportadores se acordó aumentar la oferta de carne en el país. “Ese compromiso se está cumpliendo, y como resultado, el precio del kilo gancho ha ido disminuyendo”, afirmó la autoridad. En este sentido, el Ejecutivo considera que, de mantenerse esta tendencia de estabilidad, podría flexibilizarse la prohibición de exportar.

“La próxima semana tenemos una reunión clave para revisar la situación. Si los indicadores son favorables, estudiaremos la reapertura de las exportaciones. Las divisas son fundamentales para la economía”, destacó el ministro Flores, subrayando la importancia de equilibrar las necesidades internas con los beneficios del comercio exterior.

Flores también reconoció el esfuerzo del sector ganadero para garantizar el suministro en el mercado nacional, pero no escatimó críticas hacia los comercializadores. Según el ministro, estos últimos no han trasladado la reducción de costos al consumidor final, pese a las exigencias del Gobierno. “Contracabol nos pide bajar el precio de la carne, y lo hemos logrado, pero ellos compran el kilo gancho a Bs 34 y lo revenden con un margen de Bs 12 solo por transporte. Eso no es razonable”, cuestionó.

El titular de Desarrollo Rural y Tierras señaló que, aunque el precio mayorista ha disminuido, el costo para los consumidores sigue alto, llegando hasta Bs 46 en algunos mercados. “No es justo que los productores se esfuercen por reducir precios mientras los comercializadores mantienen sus márgenes. Todos debemos trabajar por el bienestar del pueblo”, sentenció.

La resolución sobre la posible reactivación de las exportaciones se definirá en los próximos días, tras evaluar el comportamiento del mercado y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los productores. La expectativa del Gobierno es encontrar un punto de equilibrio que beneficie tanto a la población como a la economía nacional.