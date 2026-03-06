Medinaceli afirma que la alerta del mal estado de la gasolina se conoció en el anterior gobierno

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Muricio Medinaceli, aseguró ayer que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, ya estaban al tanto de los problemas de calidad de la gasolina en el país, según reporte de ABI.

Medinaceli presentó un documento que evidencia que, el 25 de septiembre de 2025, las exautoridades de la ANH y YPFB recibieron una carta de la Cámara Automotor Boliviana, en la que se detallaban quejas de sus socios sobre el combustible.

Según la misiva, los informes técnicos y mecánicos especializados señalaban un “incremento sostenido y alarmante” de problemas como “fallos recurrentes en el encendido, pérdida de potencia, daños mayores que requieren el reemplazo de piezas y riesgo de daños irreversibles en los motores”.

El ministro señaló que estos problemas estaban directamente relacionados con la calidad de la gasolina que se comercializaba en ese período y que no fueron atendidos oportunamente.

“En septiembre de 2025 ya se tenía información sobre la mala calidad que afectaba a los motores. Probablemente, los funcionarios de YPFB conocían el problema y no lo alertaron a tiempo, lo que sugiere un boicot interno”, afirmó Medinaceli, luego de su informe oral en el Senado. Debido a esta presunta negligencia, el ministro anunció que se prepara una demanda.