Bachelet denuncia asesinatos de nicaragüenses

Con ministro de la Salud en Kerbala, cita de herido, color, cambio de origen Al menos 31 personas murieron y un centenar resultaron heridos hoy en una estampida humana que enlutó la peregrinación... Ver más Al menos 31 muertos en estampida humana en peregrinación chiita de Ashura en Irak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes, a través de un tuit, el despido de su asesor de seguridad nacional John Bolton, señalando fuertes desavenencias con este veterano... Ver más Trump despide a su asesor de seguridad nacional John Bolton

La temporada de lluvias de 2019 ha dejado en Guatemala cinco muertos, cinco heridos y una persona desaparecida, así como más de 370.500 afectados, informó este martes una fuente oficial. Ver más Al menos 5 muertos y más de 370.500 afectados por las lluvias en Guatemala