Preocupa a la OPS repunte de Covid-19 en América Latina

Washington |

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió ayer que las muertes y los casos de coronavirus se han "duplicado" en las últimas semanas en el continente americano hasta alcanzar los 12,5 millones de contagiados, y expresó su preocupación por la incidencia "desproporcionada" del virus en los jóvenes.

"En las últimas seis semanas, las muertes en nuestra región se han duplicado y el número de nuevas infecciones por Covid-19 reportadas se ha más que duplicado, pasando de 5,3 millones el 1 de julio a casi 12 millones de casos", dijo en una conferencia de prensa virtual la directora de esa organización, Carissa Etienne.

Según el recuento difundido por la OPS, hasta el 24 de agosto se contabilizaban más de 12,5 millones de casos y 450.000 muertes por el coronavirus en las Américas.

Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México, detalló la directora, "siguen estando entre los países con el mayor número de casos a nivel mundial".

Etienne señaló que los datos sobre aumentos de los contagios indican "la urgente necesidad de aplicar medidas de salud pública para frenar la propagación", como distanciamiento social y limitar las reuniones públicas, pero observó que durante este período ha ocurrido lo contrario.

"Los países han relajado gradualmente las restricciones, han reanudado el comercio y algunos se están preparando para volver a la escuela", subrayó la experta, para quien "en demasiados lugares parece haber una desconexión entre las políticas" aplicadas y la curva epidemiológica.La titular de la OPS manifestó igualmente su inquietud por la "desproporcionada incidencia de la Covid-19 en los jóvenes", al detallar que la mayoría de casos reportados corresponden a personas entre los 20 y los 59 años, mientras el 70 por ciento de las muertes ocurre entre mayores de 60 años.

"Esto indica que los jóvenes son los principales impulsores de la propagación en nuestra región", alertó Etienne, quien recordó que es posible que muchos jóvenes que contraen el virus no se enfermen ni necesiten una cama en cuidados intensivos, pero sí pueden contagiar a otros.

El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, Marcos Espinal, indicó que en los análisis realizados por esta organización a más de seis millones de casos reportados "se ha observado que en el mundo la pandemia está afectando más a grupos jóvenes", no solo en Europa sino en la región.

"Es importante que no descartemos la posibilidad de una segunda ola. Está en el tapete y no debemos descartarlo, puede suceder", afirmó el especialista, quien llamó a aprender de las lecciones de otras regiones para preparar una respuesta local.