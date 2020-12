Sismo de magnitud 6,7 sacudió la zona centro y sur de Chile

Mcepal Vinto Palmaflor y Wilstermann sellaron ayer un amargo empate 1-1 en el estadio Félix Capriles, en el inicio de... Ver más Torneo Apertura Vinto Palmaflor y Wilstermann firman empate con sabor amargo

Pensar en una mujer al mando de un club profesional en el fútbol, sin duda alguna, era una quimera hace algunos años.... Ver más Las mujeres que reposicionaron a Sucre y Tarija en el fútbol grande

Bolívar y Always Ready decepcionaron ayer en Miraflores al igual sin apertura del marcador por la fecha 24 del torneo... Ver más Bolívar iguala con Always Ready y no se sacan ventaja (0-0)