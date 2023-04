Expulsión de Guaidó empaña el foro internacional por Venezuela

El presidente colombiano, Gustavo Petro, abogó por la “reconstrucción democrática de América Latina” y apostó por el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, durante la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela que se celebró ayer en Bogotá en medio de la polémica con el líder opositor venezolano Juan Guaidó, expulsado a su llegada a Colombia por ingresar de forma ilegal en el país.

“América no puede ser un espacio de sanciones; tiene que ser un espacio de libertades, de democracia”, dijo el Presidente, que también se refirió a la petición de elecciones libres y “garantías para que el pueblo venezolano decida libremente y soberanamente qué quiere”.

Petro, promotor de la conferencia para reactivar el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana en México, indicó que el primer paso es que Venezuela retorne al Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que salió en 2013.

Además, reconoció las peticiones de la oposición venezolana, con la que se reunió el pasado sábado como preparación de esta conferencia, de un “cronograma de elecciones y garantías” democráticas, un criterio al que muchos de los países presentes han priorizado el levantamiento de las sanciones.

¿Expulsión?

La conferencia se vio empañada por la expulsión del líder opositor venezolano Juan Guaidó de territorio colombiano, acción denunciada por el propio político en su cuenta de Twitter y que el Gobierno y el propio Presidente de Colombia negaron.

“Voy en un vuelo comercial”, mostró en un video el opositor venezolano. “Por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, (...) estoy tomando este vuelo (con destino a Estados Unidos”, añadió.

“Tengo 70 horas o más de viaje. Estoy muy preocupado por mi familia y por mi equipo de trabajo”, dijo Guaidó a su arribo a Miami.

La Cancillería colombiana explicó en un comunicado que Guaidó ingresó por un paso fronterizo no habilitado. El político venezolano “se encontraba en Bogotá de manera irregular”, por lo que fue dirigido “al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche. El pasaje ya había sido adquirido por él”.

Por su lado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró por medio de su cuenta de Twitter, que la salida de Juan Guaidó del territorio colombiano no fue una deportación. “Al señor Guaidó no se le expulsó, es mejor que la mentira no aparezca en la política”, escribió.

Familia de Guaidó recibe amenazas

El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó denunció que, tras salir de su país por un paso fronterizo no autorizado, su familia es amenazada por el régimen de Nicolás Maduro.

Declaró estar preocupado por la seguridad de su esposa e hijas, además de sus colaboradores en Venezuela.

“Estoy muy preocupado por mi familia y por mi equipo de trabajo, que ya han visto las consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y este momento amenazados directamente”, dijo desde Estados Unidos a donde llegó ayer.