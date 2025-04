Nadine Heredia: de condenada a la cárcel a asilada en un mismo día

La exprimera dama peruana Nadine Heredia llegó a Brasilia la mañana de ayer después de que el gobierno de Lula decidiera concederle asilo diplomático. Ahora Nadine realizará trámites burocráticos en el país. Ella y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, fueron condenados este martes a 15 años de prisión por lavado de activos en un caso relacionado con la práctica de fondos ilícitos que involucra a la constructora Odebrecht. Nadine llegó a Brasil en un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).

Nadine viajó a São Paulo ayer, según el abogado Marco Aurélio de Carvalho, que la representa en Brasil.

Carvalho dice que los Humala son sus clientes desde 2023, pero niega haber negociado asilo diplomático antes de la sentencia.

La solicitud (de asilo) se hizo luego de que la sentencia provisional determinara la detención inmediata sin tomar en cuenta que el presidente Humala y Nadine Heredia no representan ningún peligro para el proceso. “He estado acompañando a los Humala desde que el expresidente me llamó al país para conocer su caso”, afirmó.

El abogado dice que la acción penal a la que responden los Humala en Perú cometió excesos y que la solicitud de salvoconducto pudo haber sido negada por el gobierno peruano.

Humala, un político de centroizquierda, fue presidente de Perú entre 2011 y 2016; su esposa era una figura fuerte en el gobierno en ese momento. Fue detenido poco después de dictarse la sentencia en Lima y no solicitó asilo.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó la noche del martes que la Embajada de Brasil en el país “comunicó que, en aplicación de la

Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, decidió otorgar asilo diplomático a la señora Nadine Heredia Alarcón y a su hijo menor de edad Samir Mallko Ollanta Humala Heredia”.

Según la nota, Brasil solicitó al gobierno peruano el otorgamiento de salvoconductos a ambas personas, invocando disposiciones del mismo tratado internacional y, por tanto, “otorgó las garantías para el traslado de ambas personas y otorgó los salvoconductos correspondientes”.

Nadine no asistió a su propio juicio y entró en la representación brasileña en Lima poco después de que la Tercera Sala Colegiada de la Corte Superior Nacional de Perú leyera la sentencia que la condenó, junto a su esposo, a 15 años de prisión.

El abogado del expresidente Humala en el caso y exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, asegura que la defensa desconocía que la ex primera dama pretendía pedir asilo político y que el tema se trató sólo con su familia.

Asilo de Heredia genera polémica

Según la Convención de Caracas, el asilo solo se le puede conceder a los perseguidos políticos, no a quienes enfrenten juicios por delitos comunes. No obstante, expertos en temas internacionales destacan que el Perú no tenía otra opción que aceptar la decisión de Brasil.

El expresidente peruano Ollanta Humala ocupa la misma celda en la que estuvo preso el exmandatario Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo en Lima, conocida como la “cárcel de los presidentes”, informó el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque.