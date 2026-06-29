Keiko Fujimori será la próxima presidenta de Perú, es oficial

El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales deL Perú concluyó este lunes, 22 después de la votación celebrada el 7 de junio, y confirmó el triunfo de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez, por una estrecha diferencia de 49.641 votos, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con el conteo de la totalidad de los votos, la ONPE señaló que la hija del expresidente Alberto Fujimori y aspirante a la presidencia por cuarta vez obtuvo el 50,135% de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865% de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas. Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

Votos en el extranjero, determinantes

La victoria de Fujimori, marcada por una segunda vuelta de las más reñidas de la historia reciente de América Latina, en la que los dos candidatos se fueron alternando la cabeza del conteo antes de que los votos del extranjero dieran a la derechista una ventaja irremontable, supone el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, ha dicho que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori alegando un presunto fraude en los votos en el exterior, aunque sin aportar pruebas. Desde 2016, ocho presidentes se han sucedido al frente de Perú, en un contexto de crisis institucionales recurrentes agravado en los últimos años por el auge del crimen organizado.

Fujimori sustituirá el 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.